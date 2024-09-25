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Reeder, ilk elektrikli aracı ReeV Fancy'i resmen tanıttı

Reeder Teknoloji, nihai yerlilik oranı hedefi yüzde 80 olan ilk elektrikli aracı ReeV Fancy’yi tanıttı. İşte markadan yapılan açıklamanın detayları:

25 Eylül 2024 | 00:06
Son Güncellenme: 25 Eylül 2024 | 00:08
Reeder, ilk elektrikli aracı ReeV Fancy'i resmen tanıttı

Reeder, ilk elektrikli aracı ReeV Fancy'yi Samsun'daki üretim tesisinde tanıttı. İşte markadan yapılan açıklamanın detayları:

1 UYGAR SARAL: BİR DÜNYA HAYALİMİZ VAR

UYGAR SARAL: BİR DÜNYA HAYALİMİZ VAR Tanıtım töreninde konuşan Reeder’ın Kurucu Ortağı ve CEO’su Uygar Saral, şu ifadeleri kullandı: “Reeder’ın bir dünya hayali var: Dünyadaki herkes, her şeye ve herkese eşit mesafede olsun istiyoruz. Dolayısıyla Reeder’ın misyonu en başından itibaren teknolojiyi herkes için ulaşılabilir kılmak. Bunun için cep telefonunda, tablette, bilgisayarda, televizyonda sürekli çalışıyoruz. Türkiye’deki pazar gerçeklerini inceleyerek ne yapabileceğimize baktığımızda ortaya böyle bir aracı geliştirme hayali çıktı. Özelikle bütün gençleri mobiliteye, özgür ulaşıma kavuşturma hedefimiz vardı, onu başarmak için ilk adımları attık. Şimdi ‘Bu araçla ilgili hayaliniz ne’ diye soruluyor. Ben ayda 20.000 adet aracı üretip, bir kısmını Türkiye'ye, bir kısmını da yurt dışına satacağımızı hayal ediyorum"

2 ESKİ TÜTÜN HANGARLARINDA ÜRETİLDİ

ESKİ TÜTÜN HANGARLARINDA ÜRETİLDİ Açıklamaya göre tasarımı ve teknolojisi Reeder tarafından geliştirilen ReeV Fancy, Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde bulunan, Reeder tarafından Ar-Ge ve teknoloji üssüne dönüştürülen eski tütün hangarlarında üretildi.

3 ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİKLERİ Paylaşılan bilgilere göre %100 elektrikli olan ReeV Fancy’nin LiFePO4 bataryası 7,5 kWh kapasiteye sahip. Reev Fancy, beş saat gibi bir sürede şarj olup tam kapasiteye ulaşıyor. L6e sınıfında 45 km/s maksimum hıza ve 100 km’ye varan menzile sahip araç; 2,3kW AC tek fazlı ev tipi prizlerden şarj edilebiliyor.

4 BOYUTLAR VE TASARIM

BOYUTLAR VE TASARIM 2,49 metre uzunluğunda ve 1,33 metre genişliğindeki Reev Fancy 200 litrelik geniş bagaj hacmine sahip. Markanın açıklamasında ReeV Fancy'nin her detayının mimar, multidisipliner tasarımcı ve sanatçı Rıfat Baltaoğlu tarafından tasarlandığı belirtiliyor. Açıklamaya göre modelde nostaljinin estetik unsurlarını modern tekniklerle harmanlayarak zamansız bir tasarım ortaya çıkması hedeflenmiş.

5 İç mekanda

İç mekanda İç mekanda beyaz suni deri kaplamalı, ayarlanabilir sürücü koltuğu; 2+1 bölmeli renkli ön panel bardaklık ve iki adet saklama cebi, geri görüş kamerası, aydınlatma özellikli sunroof gibi özellikler var. ReeV Fancy'nin merkezi dokunmatik ekranından bagaj camı dahil otomatik cam açma ve kapama, merkezi kilit kontrolü ve dijital termostatlı fan ayarları gibi işlevler yönetiliyor.

6 SATIŞ FİYATI

SATIŞ FİYATI Marka açıklamasında ReeV Fancy'nin 280.000 TL’den satışa çıktığını, ön siparişe özel olarak sadece 100 adet araç için sunulan 40.000 TL peşinat ve ayda 11.250 TL’den başlayan taksit imkanının ise kısa sürede tükendiğini söylüyor.
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Oba Makarna'dan (OBAMS) geri alım işlemlerine ilişkin açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (24 Eylül)
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Üç hissede 1 ay kredili işlem tedbiri geldi
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