Şirketten yapılan açıklamaya göre, mobilite şirketi Stellantis, tasarım alanında üst düzey bir atama gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, Stellantis Avrupa Markalarının Tasarım Başkanı görevine Gilles Vidal getirildi. Görev değişikliği, 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

Şirketten ayrılacak Jean-Pierre Ploue'nin yerini alacak Vidal, şehir otomobillerinden hafif ticari araçlara kadar uzanan Stellantis'in Avrupa markalarının yaratıcı yönünü ve tasarım stratejisini yönetecek.

Stellantis Genişletilmiş Avrupa Operasyon Direktörü Jean-Philippe Imparato'ya bağlı olarak çalışacak Vidal, Stellantis Tasarım Direktörü Ralph Gilles ile yakın iş birliği içinde olacak.

10 ödül kazandı

Otomotiv tasarımında 30 yılı aşkın bir kariyere sahip Vidal, bu sürenin 25 yılını Citroen ve Peugeot'da geçirdi. Kariyerine 1996'da Citroen'de başlayan Vidal, son 10 yılın beğenilen araç tasarımlarının şekillenmesinde önemli rol oynadı. Peugeot 308, 3008 ve 208 gibi modellerin tasarımına liderlik eden Vidal, bu modellerle 2015-2019 arasında "Avrupa'da Yılın Otomobili" ödülüne layık görüldü.

Renault Group'ta 5 yıl süren deneyiminin ardından Stellantis'e geri dönen Vidal'in bugüne kadar kazandığı 10 ödülün 5'i, Avrupa'da "Yılın Otomobili" seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Jean-Philippe Imparato, Vidal'i bu önemli görevde yeniden Stellantis'te görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Imparato, "Vidal'in Avrupa otomotiv kültürüne derin hakimiyeti ve ileri görüşlü tasarım anlayışı, mobilite kavramını yeniden tanımlarken, Avrupa markalarımızın kimliğini daha da güçlendirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Renault'dan Stellantis'e transfer

Vidal ise Stellantis'e geri dönmekten dolayı büyük heyecan duyduğuna değinerek, "Teknoloji ve tasarımın el ele vererek müşteri deneyimini dönüştürmesi gereken bir dünyada, önümüzdeki zorluklar ve fırsatlar beni heyecanlandırıyor. Jean-Philippe, Ralph ve ekipleriyle çalışacağım bu süreci, sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı. AA