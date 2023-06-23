ARA
Bist 100
5428,26
0%
Bist 100
Dolar/TL
25,1331
0,9779%
Dolar/TL
Euro/TL
27,5091
0,8797%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0935
-0,1912%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1544,57
0,86%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Renault Rafale tanıtıldı: Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Renault'nun yeni coupe SUV modeli Rafale'in dünya lansmanı 19 Haziran'da yapıldı.

23 Haziran 2023 | 03:02
0
Renault Rafale tanıtıldı: Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Yeni Renault Rafale, E-Tech hibrit sistemini ve CMF-CD platformunu kullanıyor. Yeni modelin ismi, Renault'nun 20. yüzyılın başlarına dayanan havacılık geçmişinden esinleniyor. Açıklamaya göre Renault o zamanlar, otomobiller dışında trenler ve uçaklar için içten yanmalı motorların öncü üreticisiydi. 1933'te bir başka üretici olan Caudron'u devralan marka, Caudron-Renault'yu kurdu ve tüm uçaklara önemli rüzgarların isimleri verildi. Buna göre, rekor kırmak için tasarlanan tek koltuklu yarış uçağı C460, 1934'te Rafale olarak yeniden adlandırıldı.

Yeni Renault Rafale, Renault Tasarım Başkan Yardımcısı Gilles Vidal'in 'Design Renault'nun lideri olarak yarattığı yeni görsel dile göre tasarlanarak üretilmiş ilk model olma özelliğini taşıyor.

Yeni Renault Rafale, 200 bg E-Tech tam hibrit güç aktarma sistemiyle dikkat çekiyor. Model, yeni bir E-Tech 4x4 300 bg güç aktarma sistemiyle kendisini yüksek performanslı otomotiv dünyasında üst sıralara taşıma hedefi doğrultusunda teknolojik ilerlemelerle geliştirilecek.

Yeni Renault Rafale'in gelecek yıl Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1544,57 0,86%
  • ALTIN ONS 1911,49 -0,12%
  • BIST 100 5428,26 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 25,1331 0,9779%
  • EURO/TURK LIRASI 27,5091 0,8797%
  • EURO/USD 1,0935 -0,1912%
  • INGILIZ STERLINI 1,27132 -0,26829%
  • JAPON YENI 143,067 -0,027%
  • KANADA DOLARI 1,31783 0,19578%
  • RUS RUBLESI 80,985 0%
Günün En Çok Okunanları
Koltuk yok, bir tuvalet var: Kayıp denizaltı Titan'ın içi böyle görünüyor
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Saat saat takip edilecek veriler
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Saat saat takip edilecek veriler
Kayıp denizaltı Titan'ın enkazı bulundu: 5 yolcu yaşamını yitirmiş
Kayıp denizaltı Titan'ın enkazı bulundu: 5 yolcu yaşamını yitirmiş
‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’
‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’
Merkez Bankası merak edilen faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası merak edilen faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararı ne anlama geliyor? 3 yorum
Merkez Bankası faiz kararı ne anlama geliyor? 3 yorum
Bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de
Bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de bugün (22 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları)
GERİ
İLERİ
Koltuk yok, bir tuvalet var: Kayıp denizaltı Titan'ın içi böyle görünüyor
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Saat saat takip edilecek veriler
Kayıp denizaltı Titan'ın enkazı bulundu: 5 yolcu yaşamını yitirmiş
‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’
Merkez Bankası merak edilen faiz kararını açıkladı
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Saat saat takip edilecek veriler
Kayıp denizaltı Titan'ın enkazı bulundu: 5 yolcu yaşamını yitirmiş
‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’
Merkez Bankası merak edilen faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararı ne anlama geliyor? 3 yorum
Kayıp denizaltı Titan'ın enkazı bulundu: 5 yolcu yaşamını yitirmiş
‘’Yapay zekâ cihazları Türkiye’ye gelecek’’
Merkez Bankası merak edilen faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararı ne anlama geliyor? 3 yorum
Bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL