Renault Rafale tanıtıldı: Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Yeni Renault Rafale, E-Tech hibrit sistemini ve CMF-CD platformunu kullanıyor. Yeni modelin ismi, Renault'nun 20. yüzyılın başlarına dayanan havacılık geçmişinden esinleniyor. Açıklamaya göre Renault o zamanlar, otomobiller dışında trenler ve uçaklar için içten yanmalı motorların öncü üreticisiydi. 1933'te bir başka üretici olan Caudron'u devralan marka, Caudron-Renault'yu kurdu ve tüm uçaklara önemli rüzgarların isimleri verildi. Buna göre, rekor kırmak için tasarlanan tek koltuklu yarış uçağı C460, 1934'te Rafale olarak yeniden adlandırıldı.

Yeni Renault Rafale, Renault Tasarım Başkan Yardımcısı Gilles Vidal'in 'Design Renault'nun lideri olarak yarattığı yeni görsel dile göre tasarlanarak üretilmiş ilk model olma özelliğini taşıyor.

Yeni Renault Rafale, 200 bg E-Tech tam hibrit güç aktarma sistemiyle dikkat çekiyor. Model, yeni bir E-Tech 4x4 300 bg güç aktarma sistemiyle kendisini yüksek performanslı otomotiv dünyasında üst sıralara taşıma hedefi doğrultusunda teknolojik ilerlemelerle geliştirilecek.

Yeni Renault Rafale'in gelecek yıl Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.