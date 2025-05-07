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SUV Segmentinde güncel fiyatlar: Nisan ve Mayıs Ayı Otomobil fiyatlarına zam geldi... İşte Volkswagen, Toyota, Mercedes, BYD güncel fiyat listesi

Türkiye otomobil pazarında mayıs ayında fiyatlarda güncelleme oldu. Özellikle SUV segmentinde dikkat çeken modeller, Nisan ayından Mayıs ayına geçilirken önemli fiyat artışları yaşadı. Tüketicilerin takip ettiği bu araçlardaki değişimler, otomobil almayı düşünenlerin bütçelerini yeniden gözden geçirmesine neden olabilir. İşte SUV segmentinde öne çıkan bazı modellerin Nisan ve Mayıs ayı fiyat farkları ve temel özellikleri

07 Mayıs 2025 | 14:50
Son Güncellenme: 07 Mayıs 2025 | 15:02
SUV Segmentinde güncel fiyatlar: Nisan ve Mayıs Ayı Otomobil fiyatlarına zam geldi... İşte Volkswagen, Toyota, Mercedes, BYD güncel fiyat listesi

Türkiye otomobil pazarında mayıs ayında fiyatlarda güncelleme oldu. Özellikle SUV segmentinde dikkat çeken modeller, Nisan ayından Mayıs ayına geçilirken önemli fiyat artışları yaşadı. Tüketicilerin takip ettiği bu araçlardaki değişimler, otomobil almayı düşünenlerin bütçelerini yeniden gözden geçirmesine neden olabilir. İşte SUV segmentinde öne çıkan bazı modellerin Nisan ve Mayıs ayı fiyat farkları ve temel özellikleri

Listede en çok fiyat artışı olan otomobiller arasında Volkswagen Tayron 1.5 eTSILife modeli de yer alıyor. Mild hibrit teknolojisiyle öne çıkan bu SUV, Nisan ayında 2.379.000 TL iken Mayıs ayında %16'lık bir artışla 2.830.000 TL'ye yükseldi. Bu, 451.000 TL'lik bir fiyat farkına işaret ediyor.

Mercedes-Benz GLB 200 AMG, 7G-DCT şanzımanı ve mild hibrit motoruyla dikkat çekiyor. Modelin fiyatı Nisan ayında 3.662.000 TL iken Mayıs ayında %9'luk bir artışla 4.043.000 TL'ye çıktı. Bu da 381.000 TL'lik bir fark anlamına geliyor.

Hibrit ve Elektrikli Seçeneklerdeki Değişimler

Çevre dostu seçenekler de zamlardan nasibini aldı. Toyota Rav 4 2.5 Hybrid 4x4 GR Sport, e-CVT şanzımanı ve tam hibrit motoruyla Nisan ayında 3.952.000 TL'ye satılırken, Mayıs ayında %7'lik bir artışla 4.228.500 TL'ye ulaştı. Tamamen elektrikli bir SUV olan BYD Tang 108 kWh AWD ise Nisan ayında 3.950.000 TL iken Mayıs ayında %6'lık bir artışla 4.220.000 TL oldu.

Diğer SUV Modellerindeki Fiyat Artışları

SUV segmentindeki diğer önemli modellerde de benzer fiyat artışları gözlemlendi:

Chery Omoda 5 Pro 1.6 TGDI Intelligent: %5 artışla 1.999.000 TL'den 2.100.000 TL'ye yükseldi.

Citroen C5 AirCross 1.2 Hybrid Max: %5 artışla 2.030.000 TL'den 2.130.000 TL'ye çıktı.

BYD Seal U 1.5 DM-i: %5 artışla 2.017.000 TL'den 2.115.000 TL'ye yükseldi.

Skoda Karoq 1.5 TSI ACT Premium/Sportline: Her iki donanım paketi de %5 ve %4'lük artışlarla sırasıyla 2.384.400 TL'den 2.499.400 TL'ye ve 2.884.900 TL'den 2.999.900 TL'ye yükseldi.

Kia EV3 81 kWh Long Range/58 kWh Standart Range: Her iki versiyon da %4 artışla 1.770.000 TL'den 1.850.000 TL'ye çıktı.

Skoda Kodiaq 1.5 TSI mHEV Prestige: %4 artışla 3.419.900 TL'den 3.569.900 TL'ye yükseldi.

BMW iX xDrive60 M Sport: %4 artışla 7.118.700 TL'den 7.403.400 TL'ye çıktı.

Volkswagen Taigo 1.0 TSI Life: %4 artışla 1.926.000 TL'den 2.003.000 TL'ye yükseldi.

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Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
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Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
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