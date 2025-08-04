Temmuzda otomobil satışları arttı: Elektrikli araçlar şov yaptı

Açıklanan verilere göre, Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,71 oranında arttı ve 84.195 araç olarak kaydedildi. Öte yandan hafif ticari araç pazarında da satışlar yüzde 13,96 arttı ve 23.523 adede çıktı.

10 yıllık temmuz ayı ortalamasına göre de satışlar yüzde 55,9 yükseldi. Otomobil pazarında, 10 yıllık ortalamada satışlar yüzde 56,7 artarken, hafif ticari araç pazarında bu oran yüzde 53,1 olarak görüldü.

Ocak-Temmuz arasındaki dönemde de otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 oranında arttı. 7 aylık dönemde toplamda 715.695 adet satış gerçekleşti.

Otomobil satışları, aynı dönemde, geçen yıla göre yüzde 6,68 oranında artarak 572.198 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,77 artarak 143.497 adet oldu.

En çok A, B ve C segmentinde araç satıldı

Segmentlere göre pazarın yüzde 81,5'ini A, B ve C sınıfındaki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 318.343 adetle yüzde 55,6 pay, B segmenti otomobiller 145.595 adetle yüzde 25,4 pay aldı.

Gövde tipleri özelinde bakıldığında en çok tercih edilen yüzde 62,2 payla SUV'lar oldu. Toplamda 357.984 adet SUV satıldı. SUV'ları yüzde 22,2'lik payla sedanlar ve yüzde 14,4'lük payla hatchback otomobiller takip edildi. Toplamda 126.928 adet sedan otomobil ve 82.184 adet HB otomobil satıldı.

Elektrikli araçların payı yüzde 18,1

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 266.095 adetle yüzde 46,5 pay aldı. Hibrit otomobil satışları ise 153.363 adet ve yüzde 26,8 payla benzinlileri izledi.

Elektrikli otomobil satışları ise 103.310 adet olarak kaydedildi ve elektrikli araçlar yüzde 18,1 pay aldı. Listenin sonunda ise yüzde 0,7 payla ve 3.752 adet satışla otogazlı araçlar yer aldı. Dizel otomobillerin satışları 45.678 adet olarak kaydedildi. Dizelin payı ise yüzde 8

Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre; 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 108,6 artarak yüzde 14 paya ulaştı. Öte yandan 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları ise yüzde 233,2 arttı.