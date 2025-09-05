Tesla Model Y batarya değişim fiyatları açıklandı

Model Y Juniper bataryalarının değişim fiyatları 389 bin TL'den başlarken, eski kasa Model Y'ler için bu fiyat 410 bin TL'den başlıyor ve 690 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu fiyatlara işçilik ve KDV'nin dahil olmadığını belirtmek önemli.
Bu maliyetler, aracın toplam fiyatına oranlandığında, sanılanın aksine batarya değişiminin ulaşılamaz bir masraf olmadığını gösteriyor. Mevcut Model Y versiyonlarının güncel fiyatları ise şu şekilde:
1 TESLA MODEL Y FİYATLARINDA SON DURUM
Model Y Standart Range Arkadan Çekiş: 2.305.500 TL
Model Y Long Range Arkadan Çekiş: 3.225.240 TL
Model Y Long Range Dört Çeker: 3.998.400 TL
Model Y Performance Dört Çeker: 4.418.400 TL
Tesla, bataryaların ömrü konusunda sürücülerin endişelerini gidermek için kapsamlı bir garanti sunuyor. Model Y'nin farklı versiyonları için verilen garantiler şöyle:
Model Y Arkadan Çekiş: 8 yıl veya 160.000 km boyunca batarya kapasitesinin en az %70'ini koruma garantisi veriliyor.
Model Y LR AWD/Performance: 8 yıl veya 192.000 km boyunca batarya kapasitesinin en az %70'ini koruma garantisi veriliyor.
TÜİK verilerine göre Türkiye'de bir otomobilin yıllık ortalama kat ettiği mesafe yaklaşık 13.500 km. Bu veriye göre, standart bir kullanıcının Tesla'nın batarya garantisini doldurması yaklaşık 11 yıl sürüyor.