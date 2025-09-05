Tesla Model Y batarya değişim fiyatları açıklandı

Model Y Juniper bataryalarının değişim fiyatları 389 bin TL'den başlarken, eski kasa Model Y'ler için bu fiyat 410 bin TL'den başlıyor ve 690 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu fiyatlara işçilik ve KDV'nin dahil olmadığını belirtmek önemli.

Bu maliyetler, aracın toplam fiyatına oranlandığında, sanılanın aksine batarya değişiminin ulaşılamaz bir masraf olmadığını gösteriyor. Mevcut Model Y versiyonlarının güncel fiyatları ise şu şekilde: