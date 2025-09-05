ARA
DOLAR
41,25
0,23%
DOLAR
EURO
48,36
0,60%
EURO
GRAM ALTIN
4767,99
1,62%
GRAM ALTIN
BIST 100
10729,49
-0,92%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Tesla Model Y batarya değişim fiyatları açıklandı

Tesla Model Y'nin Türkiye'deki batarya değişim ücretleri belli oldu. Elektrikli araçlara şüpheyle yaklaşan sürücülerin en büyük kaygılarından biri olan yüksek batarya değişim maliyetleri, Tesla'nın açıkladığı fiyatlarla birlikte daha net bir tablo çiziyor.


Son Güncellenme:
Tesla Model Y batarya değişim fiyatları açıklandı

Model Y Juniper bataryalarının değişim fiyatları 389 bin TL'den başlarken, eski kasa Model Y'ler için bu fiyat 410 bin TL'den başlıyor ve 690 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu fiyatlara işçilik ve KDV'nin dahil olmadığını belirtmek önemli.

Bu maliyetler, aracın toplam fiyatına oranlandığında, sanılanın aksine batarya değişiminin ulaşılamaz bir masraf olmadığını gösteriyor. Mevcut Model Y versiyonlarının güncel fiyatları ise şu şekilde:

1 TESLA MODEL Y FİYATLARINDA SON DURUM

TESLA MODEL Y FİYATLARINDA SON DURUM

Model Y Standart Range Arkadan Çekiş: 2.305.500 TL

Model Y Long Range Arkadan Çekiş: 3.225.240 TL

Model Y Long Range Dört Çeker: 3.998.400 TL

Model Y Performance Dört Çeker: 4.418.400 TL

Tesla, bataryaların ömrü konusunda sürücülerin endişelerini gidermek için kapsamlı bir garanti sunuyor. Model Y'nin farklı versiyonları için verilen garantiler şöyle:

 

Model Y Arkadan Çekiş: 8 yıl veya 160.000 km boyunca batarya kapasitesinin en az %70'ini koruma garantisi veriliyor.

Model Y LR AWD/Performance: 8 yıl veya 192.000 km boyunca batarya kapasitesinin en az %70'ini koruma garantisi veriliyor.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de bir otomobilin yıllık ortalama kat ettiği mesafe yaklaşık 13.500 km. Bu veriye göre, standart bir kullanıcının Tesla'nın batarya garantisini doldurması yaklaşık 11 yıl sürüyor. 

Bu da bataryaların çok uzun bir süre sorunsuz kullanılabileceğini ve garanti kapsamında korunduğunu gösteriyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL