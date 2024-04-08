ARA
Bist 100
9760,8
1,48%
Bist 100
Dolar/TL
32,05
0,0568%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9289
0,6195%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0844
0,0632%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2391,81
-0,32%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Tesla satışları ilk çeyrekte neden geriledi? CNN'e göre 6 faktör

Elektrikli araç devi Tesla'nın araç üretim ve teslimat sayıları 2024'ün ilk çeyreğinde beklentilerin altında kaldı... Peki, bu tablonun nedeni ne olabilir? CNN'den bu konuda bir analiz var...

08 Nisan 2024 | 09:28
Tesla satışları ilk çeyrekte neden geriledi? CNN'e göre 6 faktör

Rakamlara göre Tesla ilk çeyrekte 386 bin 810 araç teslim etti. Bloomberg'in anketinde ise beklenti 449 bin 80 araç seviyesindeydi.  Bloomberg'e göre söz konusu teslimat verisi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5'lik düşüşü işaret ediyor ve salgından bu yana ilk kez bir çeyrekte yıllık gerileme yaşandı. Tesla'ya göre düşünün nedenleri arasında Orta Doğu'daki durum, zayıf Çin ekonomisi, Almanya'daki fabrikanın kundaklanması gibi faktörler var. CNN ise bu faktörlere ek olarak bazı olası nedenleri sıralamış. İşte o analizdeki yer alan faktörler:

1 PAZARA YENİ RAKİPLER GİRDİ

PAZARA YENİ RAKİPLER GİRDİ CNN'e göre pazara yeni rakiplerin girmiş olması da bir faktör.

2 YENİ ÜRÜNLER SUNMADI

YENİ ÜRÜNLER SUNMADI CNN "Tesla, müşteri ilgisini sürdürmek için yeterince hızlı yeni ürünler sunamayarak kendisini kolay bir hedef haline getirdi" yorumunu da yapıyor.

3 YATAY SEYİR VE TESLA'NIN DURUMU

YATAY SEYİR VE TESLA'NIN DURUMU CNN makalesine göre ABD'de elektrikli araç satışları son aylarda yatay bir seyir izliyor ve elektrikli araç büyümesi bir süredir yavaşlıyor. Ancak CNN makalesine göre daha yakından incelendiğinde, elektrikli araçlara yönelik ilgisizlik gibi görünen şey, büyük ölçüde Tesla'ya olan ilginin azaldığını yansıtıyor olabilir. Cox Automotive analistlerinden Stephanie Valdez Streaty bir sunumda bazı otomobil üreticilerinin geçtiğimiz yıl elektrikli araç satışlarında %50'den fazla artış kaydettiğini belirtmiş. Streaty "Verilere bakıldığında, büyük EV yavaşlaması Tesla yavaşlaması olarak şekilleniyor" yorumunu yapıyor. Analize göre Amerikalılar Tesla'lara olan ilgilerini kaybettiklerinde, bu durum elektrikli araçlara karşı genel bir ilgisizlik gibi görünebilir.

4 MODELLERİN YAŞI

MODELLERİN YAŞI CNN'e göre bir faktör de modellerin yaşı olabilir. Makalede şu yorumlar da var: "Şimdiye kadarki en popüler modeller olan Tesla Model 3 ve Model Y sırasıyla yedi ve beş yaşında. Diğer otomobil üreticileri, piyasada çok daha yeni olan rekabetçi EV modelleri sunuyor. Valdez Streaty "İki temel Tesla ürünü mükemmel araçlar, ancak otomobil endüstrisi 'yeni' modeller etrafında dönüyor ve rakiplerin daha taze alternatifleri muhtemelen Tesla talebini yavaşlatıyor" diyor"

5 CYBERTRUCK YENİ VE İLGİ ÇEKİYOR AMA...

CYBERTRUCK YENİ VE İLGİ ÇEKİYOR AMA... Makalaye göre Tesla Cybertruck yeni ve büyük ilgi topluyor ancak daha yeni çıktı ve şu ana kadar az sayıda üretilip satıldı. Tesla ayrıca Model 3'ün güncellenmiş bir versiyonunu da piyasaya sürüyor, ancak temelde aynı otomobil olmaya devam ediyor.

6 MUSK MARKASI

MUSK MARKASI Makaleye göre Tesla CEO'su Elon Musk'ın da ABD kamuoyunda yankılanan tartışmalı çıkışları da marka için sorun yaratıyor olabilir.
0
  • ALTIN GRAM - TL 2391,81 -0,32%
  • ALTIN ONS 2321,13 -0,37%
  • BIST 100 9760,8 1,48%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,828 0,132%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35986 0,06807%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,7325 0,2378%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,05 0,0568%
  • EURO/DOLAR 1,0844 0,0632%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9289 0,6195%
  • STERLIN/DOLAR 1,26374 -0,00633%
Günün En Çok Okunanları
İlk çeyrekte 9 şirket halka arz edildi: Bundan sonrası için tahminler ne?
Bayramda hava nasıl olacak? İşte son tahminler
Bayramda hava nasıl olacak? İşte son tahminler
Türk baklavasının şekeri düştü
Türk baklavasının şekeri düştü
MG nisan ayı kampanyasını duyurdu
MG nisan ayı kampanyasını duyurdu
Türkiye'den 4 ülkeye transit uçuşlarda 10 ülkeye e-vize zorunluluğu
Türkiye'den 4 ülkeye transit uçuşlarda 10 ülkeye e-vize zorunluluğu
Bir halka arz daha geliyor: Şirketten açıklama var
Bir halka arz daha geliyor: Şirketten açıklama var
ABD'nin en büyük bankasının CEO'sundan uyarı : Sonuçları olağanüstü olacak
ABD'nin en büyük bankasının CEO'sundan uyarı : Sonuçları olağanüstü olacak
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
İlk çeyrekte 9 şirket halka arz edildi: Bundan sonrası için tahminler ne?
Bayramda hava nasıl olacak? İşte son tahminler
Türk baklavasının şekeri düştü
MG nisan ayı kampanyasını duyurdu
Türkiye'den 4 ülkeye transit uçuşlarda 10 ülkeye e-vize zorunluluğu
Bayramda hava nasıl olacak? İşte son tahminler
Türk baklavasının şekeri düştü
MG nisan ayı kampanyasını duyurdu
Türkiye'den 4 ülkeye transit uçuşlarda 10 ülkeye e-vize zorunluluğu
Bir halka arz daha geliyor: Şirketten açıklama var
Türk baklavasının şekeri düştü
MG nisan ayı kampanyasını duyurdu
Türkiye'den 4 ülkeye transit uçuşlarda 10 ülkeye e-vize zorunluluğu
Bir halka arz daha geliyor: Şirketten açıklama var
ABD'nin en büyük bankasının CEO'sundan uyarı : Sonuçları olağanüstü olacak
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL