Rakamlara göre Tesla ilk çeyrekte 386 bin 810 araç teslim etti. Bloomberg'in anketinde ise beklenti 449 bin 80 araç seviyesindeydi. Bloomberg'e göre söz konusu teslimat verisi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5'lik düşüşü işaret ediyor ve salgından bu yana ilk kez bir çeyrekte yıllık gerileme yaşandı. Tesla'ya göre düşünün nedenleri arasında Orta Doğu'daki durum, zayıf Çin ekonomisi, Almanya'daki fabrikanın kundaklanması gibi faktörler var. CNN ise bu faktörlere ek olarak bazı olası nedenleri sıralamış. İşte o analizdeki yer alan faktörler:

1 PAZARA YENİ RAKİPLER GİRDİ CNN'e göre pazara yeni rakiplerin girmiş olması da bir faktör.

2 YENİ ÜRÜNLER SUNMADI CNN "Tesla, müşteri ilgisini sürdürmek için yeterince hızlı yeni ürünler sunamayarak kendisini kolay bir hedef haline getirdi" yorumunu da yapıyor.

3 YATAY SEYİR VE TESLA'NIN DURUMU CNN makalesine göre ABD'de elektrikli araç satışları son aylarda yatay bir seyir izliyor ve elektrikli araç büyümesi bir süredir yavaşlıyor. Ancak CNN makalesine göre daha yakından incelendiğinde, elektrikli araçlara yönelik ilgisizlik gibi görünen şey, büyük ölçüde Tesla'ya olan ilginin azaldığını yansıtıyor olabilir. Cox Automotive analistlerinden Stephanie Valdez Streaty bir sunumda bazı otomobil üreticilerinin geçtiğimiz yıl elektrikli araç satışlarında %50'den fazla artış kaydettiğini belirtmiş. Streaty "Verilere bakıldığında, büyük EV yavaşlaması Tesla yavaşlaması olarak şekilleniyor" yorumunu yapıyor. Analize göre Amerikalılar Tesla'lara olan ilgilerini kaybettiklerinde, bu durum elektrikli araçlara karşı genel bir ilgisizlik gibi görünebilir.

4 MODELLERİN YAŞI CNN'e göre bir faktör de modellerin yaşı olabilir. Makalede şu yorumlar da var: "Şimdiye kadarki en popüler modeller olan Tesla Model 3 ve Model Y sırasıyla yedi ve beş yaşında. Diğer otomobil üreticileri, piyasada çok daha yeni olan rekabetçi EV modelleri sunuyor. Valdez Streaty "İki temel Tesla ürünü mükemmel araçlar, ancak otomobil endüstrisi 'yeni' modeller etrafında dönüyor ve rakiplerin daha taze alternatifleri muhtemelen Tesla talebini yavaşlatıyor" diyor"

5 CYBERTRUCK YENİ VE İLGİ ÇEKİYOR AMA... Makalaye göre Tesla Cybertruck yeni ve büyük ilgi topluyor ancak daha yeni çıktı ve şu ana kadar az sayıda üretilip satıldı. Tesla ayrıca Model 3'ün güncellenmiş bir versiyonunu da piyasaya sürüyor, ancak temelde aynı otomobil olmaya devam ediyor.