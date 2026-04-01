Bodrum'da, Antalya'da okullar tatil mi? 2 Nisan okullar tatil mi?

Antalya: Körfezde Fırtına ve Toz Taşınımı Alarmı

Antalya Valiliği ve Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, 2 Nisan sabah saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere "Fırtına" uyarısı yayımladı.

Hava Durumu: Kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, sabah saat 05.00 ile 11.00 arasında rüzgarın hızının 50-75 km/sa, yer yer 90 km/sa hıza (8 kuvvetinde fırtına) ulaşacağı tahmin ediliyor.

Toz Taşınımı: Yağışla birlikte bölgede toz taşınımı da beklendiğinden, görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş yaşanabilir.

Okullar Tatil mi?: 2 Nisan Perşembe günü için Antalya Valiliği veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden henüz bir tatil kararı açıklanmadı. Yetkililer, eğitim-öğretimin normal düzeninde devam ettiğini, ancak resmi kanalların (Valilik web sitesi ve sosyal medya hesapları) dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.