Bodrum'da, Antalya'da okullar tatil mi? 2 Nisan okullar tatil mi?

Özellikle fırtına ve toz taşınımı gibi doğa olaylarının sağanak yağışla birleşmesi, ulaşım ve günlük yaşam üzerinde ciddi riskler oluşturuyor.
Antalya: Körfezde Fırtına ve Toz Taşınımı Alarmı
Antalya Valiliği ve Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, 2 Nisan sabah saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere "Fırtına" uyarısı yayımladı.
Hava Durumu: Kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, sabah saat 05.00 ile 11.00 arasında rüzgarın hızının 50-75 km/sa, yer yer 90 km/sa hıza (8 kuvvetinde fırtına) ulaşacağı tahmin ediliyor.
Toz Taşınımı: Yağışla birlikte bölgede toz taşınımı da beklendiğinden, görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş yaşanabilir.
Okullar Tatil mi?: 2 Nisan Perşembe günü için Antalya Valiliği veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden henüz bir tatil kararı açıklanmadı. Yetkililer, eğitim-öğretimin normal düzeninde devam ettiğini, ancak resmi kanalların (Valilik web sitesi ve sosyal medya hesapları) dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.
Bodrum ve Muğla: Tam Fırtına Riski
Muğla çevresi ve özellikle Bodrum hattında hava muhalefeti Antalya'ya kıyasla daha sert seyredebilir.
Rüzgar Şiddeti: Muğla çevrelerinde rüzgarın kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Denizlerde ise Bodrum-Kaş arasında fırtınanın sabah saatlerine kadar etkili olacağı öngörülüyor.
Okullar Tatil mi?: Bodrum için de şu an itibarıyla resmî bir tatil haberi bulunmuyor. Okullar normal saatinde eğitime devam edecek. Şubat ayındaki benzer hava koşullarında yapılan tatil uygulamaları nedeniyle beklenti oluşsa da, valilikten yeni bir duyuru gelmediği sürece ders başı yapılacak.
Vatandaşlar İçin Kritik Uyarılar
Valilik ve AFAD, özellikle sabah saatlerinde etkisini artıracak olan fırtına ve yağış nedeniyle şu uyarılarda bulundu:
Ulaşım: Fırtına nedeniyle ağaç devrilmesi, çatı uçması ve tabela düşmesi gibi risklere karşı dikkatli olunmalı.
Denizciler: Balıkçıların ve denizcilerin, fırtınanın etkisini kaybedeceği öğle saatlerine kadar denize açılmamaları öneriliyor.
Toz Taşınımı: Solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşların, toz taşınımı nedeniyle dışarı çıkarken tedbirli olmaları istendi.
Son Dakika Notu: Hava koşullarının ani değişimi durumunda valilikler gece geç saatlerde veya sabahın ilk ışıklarında bölge bazlı tatil kararı alabilmektedir. Resmi duyuruları e-Devlet veya ilgili Valilik sayfalarından anlık kontrol etmeniz önerilir.