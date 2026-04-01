Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında şekillenen bu model, özellikle hiç evi olmayan vatandaşlar için kamu bankaları (Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank) aracılığıyla sunulacak.
2026 yılının en çok beklenen ekonomik hamlelerinden biri olan "İlk Evim" konut kredisi projesinde teknik hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK eş güdümünde yürütülen çalışmaların, 2026'nın ilk yarısında yasalaşarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
1. Başvuru İçin Gerekli "Kritik Şartlar"
Krediden yararlanabilmek için belirlenen temel kriterler şeffaflık ve adalet ilkesiyle kurgulanmıştır:
Tam Mülkiyet Muafiyeti: Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı hiçbir konut bulunmamalıdır.
Hisseli Tapu Kısıtı: Mevcut bir konutta %50’den fazla hisse sahibi olanlar kapsam dışı bırakılmıştır.
İkamet Zorunluluğu: Konutun satın alınacağı şehirde ikamet ediyor olma şartı aranacaktır.
Satış Geçmişi: Son 1 yıl içerisinde herhangi bir konut satışı gerçekleştirmemiş olmak gerekmektedir.
Gelir Belgesi: Belirlenen üst gelir sınırının altında kalındığının belgelenmesi zorunludur.
2. Finansal Avantajlar ve Limitler
Sabit Faiz Oranı: Piyasa ortalamalarının çok altında, aylık %1,20 faiz oranı.
Maksimum Vade: Ödemelerin zamana yayılması için 180 ay (15 yıl) seçeneği.
Esnek Limit: Temel paket haricinde, 2 milyon TL üzerindeki ihtiyaçlar için özel limit artış modelleri uygulanabilecektir.
Büyük Karşılaştırma: Mevcut Piyasa vs. "İlk Evim" Paketi
Ziraat Bankası'nın güncel "Konut Kredisi Ürün Paketi" verileri ile yeni planlanan %1,20'lik model arasındaki fark, projenin neden bu denli önemli olduğunu kanıtlıyor:
Örnek Senaryo: 1.000.000 TL Kredi Kullanımı
|Detay
|Mevcut Piyasa (%2,49 Faiz)
|İlk Evim Paketi (%1,20 Faiz)
|Fark / Avantaj
|Vade
|120 Ay
|180 Ay
|+60 Ay Esneklik
|Aylık Taksit
|~ 26.500 TL
|~ 13.587 TL
|~ 12.913 TL Tasarruf
|Toplam Geri Ödeme
|~ 3.500.000 TL
|~ 2.445.701 TL
|~ 1.054.299 TL Kazan
Uygulama Takvimi ve İzlenecek Yol Haritası
Meclis Süreci (2026 İlk Yarısı): Tasarı TBMM Genel Kurulu'na gelerek yasalaşacak.
Operasyonel Hazırlık: Kamu bankaları (Ziraat, Vakıf, Halkbank) başvuru ekranlarını güncelleyecek.
Başvuru Başlangıcı: Şartları taşıyan vatandaşlar, e-Devlet üzerinden ön onay alarak banka şubelerinden işlemlerini başlatabilecek.
Analiz Notu: Bu düzenleme, sadece bireysel bir kredi imkanı değil, aynı zamanda inşaat sektöründe yeni arzların oluşmasını tetikleyecek makroekonomik bir kaldıraç görevi görecektir. Toplam geri ödemedeki 1 milyon TL'yi aşan avantaj, orta gelirli bir ailenin bütçesinde devrim niteliğinde bir rahatlama sağlayacaktır.