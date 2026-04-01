2026 yılının en çok beklenen ekonomik hamlelerinden biri olan "İlk Evim" konut kredisi projesinde teknik hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK eş güdümünde yürütülen çalışmaların, 2026'nın ilk yarısında yasalaşarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

1. Başvuru İçin Gerekli "Kritik Şartlar"

Krediden yararlanabilmek için belirlenen temel kriterler şeffaflık ve adalet ilkesiyle kurgulanmıştır:

Tam Mülkiyet Muafiyeti: Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı hiçbir konut bulunmamalıdır.

Hisseli Tapu Kısıtı: Mevcut bir konutta %50’den fazla hisse sahibi olanlar kapsam dışı bırakılmıştır.

İkamet Zorunluluğu: Konutun satın alınacağı şehirde ikamet ediyor olma şartı aranacaktır.

Satış Geçmişi: Son 1 yıl içerisinde herhangi bir konut satışı gerçekleştirmemiş olmak gerekmektedir.

Gelir Belgesi: Belirlenen üst gelir sınırının altında kalındığının belgelenmesi zorunludur.