"Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek" projesine başvurular başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı​​​​​​​, "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek" projesine ilişkin başvuruların başladığını bildirerek, "Proje kapsamında hak sahibi olan kişilere 95 baş dişi ve 5 baş erkek küçükbaş hayvan, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM) uygun şartlarda temin edilecek." ifadesini kullandı.

Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilerle iftar programında duyurduğu "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek" projesinin başvuru şartları ve detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Küçükbaş hayvan varlığını artırmak, kırsalda üretimi güçlendirmek, hayvancılıkta sürdürülebilirliği desteklemek, gençler ile kadınların üretime daha fazla katılımını sağlamak ve meraya dayalı üretimi daha karlı hale getirmek amacıyla "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek" projesini hayata geçirdiklerini belirten Yumaklı, proje ile Türkiye'de küçükbaş üretimi yapan işletme sayısını ve anaç hayvan sayısını artırarak daha fazla materyalin ülke kaynakları ile karşılanmasını, böylece kırmızı et arzında sürdürülebilirliği ve yeterliliği sağlamayı amaçladıklarını aktardı.

Proje ile Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) koordinasyonunda TİGEM'e ait küçükbaş hayvanların üreticilere uygun şartlarda temin edileceğine dikkati çeken Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

"Proje kapsamında hak sahibi olan kişilere 95 baş dişi ve 5 baş erkek küçükbaş hayvan TİGEM tarafından uygun şartlarda temin edilecek. Uygulamada yalnızca sayı artışını hedeflemiyoruz, aynı zamanda verim, uyum ve sürdürülebilirliği de esas alıyoruz. Bu minvalde dağıtımları, ülkemizin bölgesel yetiştiricilik gerçeklerini dikkate alarak yöre, iklim ve mera yapısına uygun damızlık küçükbaş ırkları üzerinden planlıyoruz."

150 bin küçükbaş dağıtılacak

Yumaklı, 2026-2028 yıllarını kapsayan 3 yıllık program dahilinde, 150 bin küçükbaş hayvanın üreticilere uygun şartlarda verileceğine işaret ederek, genç ve kadın üreticiler, birinci derece tarımsal amaçlı örgüt üyeleri, engelliler, şehit yakınları ve gazilere öncelik tanıyacaklarını belirtti.

Ayrıca veteriner hekimlik, ziraat ve gıda mühendisliği bölümlerinden yeni mezun gençlere de projeye başvurmaları halinde öncelik verileceğini aktaran Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Böylece gençlerimiz hem doğdukları topraklarda kendi işlerini kuracak hem de üretime ve istihdama güç katacak. İl ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerimizin denetimlerinde tespit edilen hayvanlar için oluşturulan icmal HAYGEM tarafından TİGEM'e gönderilecek. Hayvan tesliminden sonraki ayda başlamak üzere, 12 ay boyunca hayvanların bakım ve besleme gideri Bakanlığımız tarafından karşılanacak. Bu destek ödemesi 3 ayda bir yapılacak ve 100 küçükbaş hayvan için toplamda 3 aylık 45 bin lira destek ödemesi yetiştiricilerimizin hesaplarına aktarılacak."

Yumaklı, teslim edilen hayvanların bir yıllık TARSİM sigortasının da Bakanlık tarafından karşılanacağını bildirerek, yetiştiricilerin hayvan bedelleri için Ziraat Bankasının uygun faizli kredilerinden yararlanabileceklerini ifade etti.

İlgili meslek gruplarından mezun gençler ile küçükbaş hayvancılık yapmak isteyen genç ve kadın üreticileri projeye başvurmaya davet eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Başvurular 1-30 Nisan tarihlerinde yapılabilecek. Proje başvuruları, başvuru sahibinin işletmesinin bulunduğu, işletmesini açacağını beyan ettiği yerdeki il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılacak. TİGEM tarafından puan sırasına göre hak sahipleri bilgilendirilerek bu yılın ikinci yarısından itibaren hayvanların teslimine başlanılacak."

Öte yandan, proje ile ilgili detaylı bilgiye Bakanlığın internet sitesinden ulaşılabiliyor.