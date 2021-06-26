Milyarder iş insanı Elon Musk’ın CEO’su olduğu Tesla ile ortak batarya üretimi yapan Panasonic, Tesla’daki tüm hisselerini sattı.

Japon teknoloji şirketi Panasonic, ABD’li elektrikli araba üreticisi Tesla’daki hisselerini 3,6 milyar dolara sattı.

Tesla ile ortak bir batarya fabrikasına sahip olan Panasonic, elektrikli araç üreticisindeki hissesinin tamamını yaklaşık 3,6 milyar dolar karşılığında sattı.

Panasonic Sözcüsü Yayoi Watanabe, satışın şirketin Tesla ile olan ilişkisini etkilemeyeceğini ve Tesla’nın işlem hakkında bilgilendirildiğini belirtti. Sözcü, gelirlerin gelecekteki büyümeye yatırım yapmak için kullanılacağını söyledi.

Öte yandan Panasonic’in yeni CEO’su Yuki Kusumi, 103 yaşındaki Japon elektronik üreticisi için büyüme stratejisine odaklanırken üretim tabanından yukarıya doğru verimliliği artırmaya odaklandığını açıklamıştı.