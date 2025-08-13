ARA
DOLAR
40,74
0,04%
DOLAR
EURO
47,73
0,39%
EURO
GRAM ALTIN
4399,24
0,35%
GRAM ALTIN
BIST 100
10950,77
-0,03%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Togg'dan açıklama geldi, tarih belli oldu: Togg T10F ne zaman çıkacak?

Togg T10X modelinden sonra gözler bir süredir T10F modelindeydi. Togg sonunda beklenen açıklamayı yaptı. Peki uzun zamandır merakla beklenen Togg T10F ne zaman çıkacak?

13 Ağustos 2025 | 11:38
Son Güncellenme: 13 Ağustos 2025 | 11:45
Togg'dan açıklama geldi, tarih belli oldu: Togg T10F ne zaman çıkacak?

ToggCare isimli resmi X hesabı üzerinden yapılan bir paylaşımda T10F'in yetenekleri gösterildi. Bir kullanıcıya yanıt veren hesap, T10F'in satış tarihini de resmi olarak açıkladı.

İsveç'te -30 derecede çekildiği söylenen videoda T10F şöyle anlatıldı: 

"Togg #T10F, Arjeplog’daki Colmis Test Pisti’nde, zorlu iklim koşullarında gerçekleştirilen testleri başarıyla tamamladı.

Üst düzey performansı, buzlu zeminlerde yüksek manevra kabiliyeti ve mükemmel yol tutuşuyla Togg T10F tüm engelleri aştı."

Togg T10F ne zaman çıkacak?

Büyük ilgi gören elektrikli otomobil, eylül ayında ön siparişe çıkacak ve aynı ay teslimatlar başlayacak.

ToggCare tarafından sosyal medya platformu X’te paylaşılan mesajda, T10F modelinin ön siparişlerinin eylül ayı içinde alınacağı ve ilk teslimatların yine eylül ayında gerçekleştirileceği belirtildi. Ayrıca T10F araçlarının Togg deneyim merkezlerinde eylül ayının başlarında sergileneceği ifade edildi.

İŞTE TOGG'DAN YAPILAN PAYLAŞIM:

Togg'dan açıklama geldi, tarih belli oldu: Togg T10F ne zaman çıkacak? -1

Togg T10F özellikleri

Togg T10F, WLTP standartlarına göre 600 kilometreye kadar menzil sunuyor. Yalnızca 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e kadar şarj olabilen araç, performansıyla da dikkat çekiyor. Elektrikli motoru, 218 beygir gücünde ve 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 7,2 saniyede ulaşıyor.

Araç iç tasarımında teknoloji ön plana çıkıyor. T10F’de;

12,3 inç gösterge ekranı,
29 inç bilgi-eğlence ekranı,
8 inç dokunmatik kontrol ekranı var. 


Etiketler
video-haber
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL

Paylaş

Video Linki:
Embed Kod: