Togg T10F için geri sayım sürüyor: Menzili ne kadar?

25 Haziran 2018'de kurulan Togg, ürettiği ilk modeli T10X'ten iki yıl sonra ikinci modeli T10F'yi satışa sunmaya hazırlanıyor. T10F, eylül ayında ön siparişe sunulacak.
1 İKİ BATARYA SEÇENEĞİ İLE SUNULACAK
Kullanıcılara iki farklı batarya seçeneği ile sunulacak olan model, tam şarjla 600 kilometreye varan bir menzil vaat ediyor. Bataryanın 30 dakikadan daha kısa bir sürede yüzde 20'den yüzde 80 doluluk seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.
Nisan ayında haber ajansları menzil hedefi için şu bilgileri paylaşmıştı:
T10F, RWD Standart Menzil (arkadan itiş), RWD Uzun Menzil (arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.
T10F’in 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh’e çıkacak
2 YENİLİKLER
Kullanıcılar, Togg’un mobil uygulaması Trumore üzerinden veya anahtar kartlarını kullanarak cihazlarını çalıştırabilecek. Modelin en dikkat çeken yeniliklerinden biri harici bir güç kaynağı olarak kullanılabilmesi olacak. "Cihazdan cihaza şarj" teknolojisi sayesinde T10F, enerji aktarımı yapabilecek
3 İÇ MEKAN
T10F'in iç mekanında 12,3 inç gösterge ekranı ve 29 inç bilgi-eğlence ekranı, 8 inç dokunmatik kontrol ekranı, araç içi sosyal kamera, yüksek teknolojiden oluşan 41,3 inç uçtan uca ekran deneyimi bulunacak.
5 T10F ADI NEREDEN GELİYOR?
"T" harfi, Türkiye ve TOGG'un baş harfini temsil ediyor. T harfinin hemen yanında konumlanan "10" sayısı ise segment tanımlayıcısı olarak "C segmentine" işaret ediyor.
T10'un yanına gelen "F" harfi de gövde tipi tamamlayıcısı olarak fastback kelimesinin baş harfinden esinlenildi.
Böylece "T10F" model ismi ortaya çıktı.