Togg T10F için güncelleme: Menzili uzadı

WLTP standartlarına göre 623 kilometrelik menzil sağlayan T10F, hızlı şarj performansıyla da öne çıkıyor: Sadece 28 dakikada bataryasını yüzde 20’den yüzde 80’e çıkarabiliyor. 218 beygir güç üreten elektrikli motoru ile 0’dan 100 km/s hıza 7,2 saniyede ulaşabiliyor.

İç tasarım açısından da teknoloji ön planda. Araçta 12,3 inçlik gösterge ekranı, 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve 8 inç dokunmatik kontrol ekranı yer alıyor; toplamda 41,3 inçlik dijital ekran alanı sunuyor.