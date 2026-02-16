Trafik kazalarında eksper sistemi değişiyor: Komisyoncular devre dışı kalıyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, suistimal riskini azaltmaya dönük yeni bir adım attı. Resmi Gazete’de yer alan Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği ile trafik kazaları sonrası yürütülen onarım ve değer kaybı ödeme süreçlerine yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

NTV’de yer alan habere göre yeni sistem, pilot uygulama kapsamında Ordu ve Bursa’da 1 Nisan 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.