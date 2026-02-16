Trafik kazalarında eksper sistemi değişiyor: Komisyoncular devre dışı kalıyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, suistimal riskini azaltmaya dönük yeni bir adım attı. Resmi Gazete’de yer alan Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği ile trafik kazaları sonrası yürütülen onarım ve değer kaybı ödeme süreçlerine yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.
NTV’de yer alan habere göre yeni sistem, pilot uygulama kapsamında Ordu ve Bursa’da 1 Nisan 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.
1 Kaza durumunda nasıl bir yol izlenecek?
Kaza sonrası araç, yetkili ya da anlaşmalı servislerin yanı sıra kaporta-boya atölyelerine götürüldüğünde, kazaya ait belgelerin sisteme yüklenmesinin ardından eksper ataması otomatik olarak yapılacak.
Hasar başvuruları doğrudan araç sahibi tarafından gerçekleştirilecek. Komisyoncu veya aracı konumundaki kişiler vekaletle işlem yapamayacak.
2 Eksper talep edilebilecek
Araçta meydana gelen hasarın tespitini eksper yapacak. Eksper atama talebi hem araç sahibi hem de sigorta şirketi tarafından oluşturulabilecek.
Bu sayede vatandaş, tercih ettiği doğrultuda otomatik eksper atamasını başlatabilecek.
3 Eksper Atama ve Takip Sistemi devreye alınacak
Yeni düzenleme kapsamında Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) devreye alınıyor. EKSİST’e kayıtlı eksperler sistem tarafından otomatik olarak görevlendirilecek ve hasar tespit sürecini yürütecek.
4 Hasar oranında sınır dönemi başlıyor
Kaza sonrası oluşan hasar tutarı, trafik sigortasındaki maddi teminat limitinin onda birini aşarsa eksper ataması zorunlu olacak ve hasar tespiti eksper tarafından yapılacak.
2026 yılı için maddi teminat tutarı 400 bin lira olarak uygulanırken, bu çerçevede 40 bin liranın üzerindeki zararlar için eksper görevlendirilmesi gerekecek. Söz konusu tutarın altındaki hasarlarda ise sigorta şirketi ile araç sahibi uzlaşma yoluna gidebilecek.
5 Aracılık faaliyetlerinin sona ermesi öngörülüyor
Kaza sonrası servis ve atölyeler üzerinden araç sahiplerine ulaşıp vekalet alarak yüksek değer kaybı tahsilatı ve komisyon talep eden aracılık faaliyetlerinin yeni düzenlemeyle sona ermesi öngörülüyor.
Düzenleme kapsamında değer kaybı tazminatı, araçtaki hasarın ekspertiz incelemesi sırasında belirlenecek ve hesaplanan tutar doğrudan hasar dosyasına eklenecek. Böylece değer kaybının ayrıca hesaplanmasına yönelik karmaşık süreçlerin ve suistimale açık uygulamaların ortadan kaldırılması hedefleniyor.
6 Ek ücret talep edilmeyecek
Düzenlemeyle birlikte kaza mağduru vatandaşlardan vekalet ya da komisyon ücreti alınmayacak. Eksperlerin yaptığı değer tespitleri için de herhangi bir hizmet bedeli talep edilmeyecek.
7 Eksper raporuna itiraz yolu açılıyor
Eksper raporlarına hem araç sahibi hem de sigorta şirketi itiraz edebilecek. İtiraz başvurusu, raporun düzenlenmesini izleyen 3 iş günü içinde yapılacak ve ardından yeni bir eksper görevlendirilecek.
Bu durumda itiraz talebinde bulunan taraf, eksper ücretini kendisi ödeyecek.
8 Yeni sistem 1 Nisan 2026’da başlıyor
Motorlu araç sigortalarında sıralı eksper atamasını öngören pilot uygulama, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay boyunca Bursa ve Ordu’da hayata geçirilecek. Kurul ise uygulamanın kapsamını değiştirme ve süreyi 6 aya kadar uzatma yetkisine sahip olacak.
Düzenlemenin ülke genelinde zorunlu uygulanmasına ise 1 Temmuz 2026 itibarıyla geçilecek.