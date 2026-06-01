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Bu ilde kirazlar açık artırma usulüyle satılıyor!

Bilecik'in Deresakarı köyünde hasat edilen kirazlar, açık artırma yöntemiyle alıcı buluyor. Ortalama 5 kilogram ağırlığındaki kirazlar, yurdun birçok bölgesine de gönderiliyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bu ilde kirazlar açık artırma usulüyle satılıyor!

Deresakarı köyünde üretilen Karabodur, Seyfettin, Napolyon ve Vink cinsi kirazlar, üreticilerin uzun yıllardır sürdürdüğü açık artırma usulüyle satışa sunuluyor.

1 Yurdun birçok bölgesine gönderiliyor

Yurdun birçok bölgesine gönderiliyor

Şehir merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Deresakarı köyünde yetiştirilen ve alıcıların güzelliğine göre ortalama 5 kilogram ağırlığındaki kirazlar, Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurdun birçok bölgesine gönderiliyor.

2 "İhale usulü satış yapıyoruz"

"İhale usulü satış yapıyoruz"

Üreticilerden Aykut Atılgan, AA muhabirine, geçen yıl don olayından dolayı mahsul alamadıklarını anımsatarak, "Bu yıl mahsulümüz bol. İnşallah fiyatlar da iyi olur, emeğimizin karşılığını alırız. İhale usulü satış yapıyoruz. Biz de topladıklarımızı götüreceğiz hale ve ihaleye gireceğiz." dedi.

3 "Kilogramı 50 liradan 200 kilogram kirazı ihaleyle sattım"

"Kilogramı 50 liradan 200 kilogram kirazı ihaleyle sattım"

Üretici Ali Açıkgöz de burada ürünlerinin ihaleye çıkarttıklarını ve emeklerinin karşılığını aldıklarını aktararak, kilogramını 50 liradan 200 kilogram kirazını ihaleyle sattığını söyledi.

4 "Geçen yıl don olayından dolayı ürün alamadık"

"Geçen yıl don olayından dolayı ürün alamadık"

Deresakarı Köyü Muhtarı Nizamettin Çevik de geçen yıl don olayından dolayı üreticilerin ürün alamadığını ifade etti.

5 "Fiyatlar yükseliyor"

"Fiyatlar yükseliyor"

Bu sezon ürünlerden memnun olduklarını dile getiren Çevik, şu açıklamalarda bulundu:

"Şu an üreticilerimiz memnun. Alıcılarımız da dışarıdan geliyor. İhalelere giriyoruz. 40 liradan 330 liraya kadar kirazımız gitti. Fiyatlardan memnunuz. Alıcılarımız genellikle İstanbul, Bursa ve Eskişehir'den geliyor. Ne kadar ihaleye giren olursa o kadar iyi oluyor. Açık artırmayla fiyatlar yükseliyor. Bazen açık artırmada kızışmalar oluyor ama o da güzel, çünkü fiyatlar yükseliyor."
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