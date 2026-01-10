ARA
Türkiye'de 2025 yılında en çok satılan elektrikli araçlar hangileri oldu?

Elektrikli otomobil satışları 2025’te yükselişini sürdürürken, yıl genelinde satışlar 189 bin adedin üzerine çıktı. Türkiye pazarında en çok tercih edilen elektrikli modeller de netleşti. Peki, 2025’te en çok satılan elektrikli otomobiller hangileri oldu?


Türkiye'de 2025 yılında en çok satılan elektrikli araçlar hangileri oldu?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye’de 2025 yılında sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışlarında rekor kırıldı. Sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları 2024 yılına kıyasla yüzde 10,49 artarak 1 milyon 368 bin 400 adede yükseldi.

Öte yandan, elektrikli otomobil satışlarında da artış yaşandı. 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam 189 bin 868 adet elektrikli otomobil satıldı. Pazar payı ise yüzde 17,15 oldu. Peki, 2025 yılında Türkiye'de en çok hangi elektrikli otomobiller satıldı?

1- Tesla Model Y

2025 yılında Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobil Tesla Model Y oldu. Araç, toplam 31 bin 509 satış rakamına ulaştı.

2- Togg T10X

Listenin ikinci sırasında 27 bin 583 adet satışla Togg T10X yer aldı.

3- Togg T10F

11 bin 437 satış rakamıyla Togg T10F üçüncü sırada.

4- MINI Countryman

MINI Countryman 9 bin 418'lik satış rakamıyla kendine dördüncü sırada yer buldu.

5- KG Mobility Torres

KG Mobility Torres8 bin 416 adet satışla beşinci sırada bulunuyor.

6- KIA EV3

7 bin 654 adetlik satış rakamıyla KIA EV3 altıncı sırada yer aldı.

7- BYD ATTO3

BYD ATTO3, 6 bin 36 adetlik satış rakamıyla yedinci sırada bulunuyor.

8- Opel Frontera

Opel Frontera, 5 bin 765'lik satışla Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller listesinde sekizinci sırada.

9- BYD SeaL U

4 bin 522 adetlik satış rakamıyla BYD Seal U dokuzuncu sırada.

10- Hyundai Ioniq 5

4 bin 186 adetlik satış rakamıyla Hyundai Ioniq 5 listenin 10. sırasında bulunuyor.
