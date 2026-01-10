Türkiye'de 2025 yılında en çok satılan elektrikli araçlar hangileri oldu?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye’de 2025 yılında sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışlarında rekor kırıldı. Sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları 2024 yılına kıyasla yüzde 10,49 artarak 1 milyon 368 bin 400 adede yükseldi.
Öte yandan, elektrikli otomobil satışlarında da artış yaşandı. 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam 189 bin 868 adet elektrikli otomobil satıldı. Pazar payı ise yüzde 17,15 oldu. Peki, 2025 yılında Türkiye'de en çok hangi elektrikli otomobiller satıldı?
1 1- Tesla Model Y
2025 yılında Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobil Tesla Model Y oldu. Araç, toplam 31 bin 509 satış rakamına ulaştı.
4 4- MINI Countryman
MINI Countryman 9 bin 418'lik satış rakamıyla kendine dördüncü sırada yer buldu.
8 8- Opel Frontera
Opel Frontera, 5 bin 765'lik satışla Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller listesinde sekizinci sırada.