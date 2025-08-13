Türkiye'de en çok satılan 10 otomobil modeli
Renault Clio, yılın 7 ayında en çok satılan otomobiller listesinde ilk sıradaki yerini korurken, Togg T10X elektrikli pazarındaki liderliğinin yanı sıra genel satışlarda da zirveyi zorlamaya başladı.
13 Ağustos 2025 | 11:24
Son Güncellenme: 13 Ağustos 2025 | 11:37
AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, otomobil satışları, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,68 artarak 572 bin 198, hafif ticari araç satışları da yüzde 5,77 yükselerek 143 bin 497 olarak gerçekleşti. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları da aynı dönemde yüzde 6,5 artarak 715 bin 695 oldu.
İŞTE TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATILAN 10 OTOMOBİL MODELİ:
1 RENAULT CLIO LİDER
Türkiye’de 7 ayda bazında satışlarda Renault Clio 27 bin 189 ile Türkiye’de en çok satılan otomobil oldu.
2 TOGG T10X
İkinci sırada 19 bin 821 ile Togg T10X konumlandı.
3 RENAULT MEGANE SEDAN
19 bin 230 ile Renault Megane sedan listede üçüncü sırada yer aldı.
4 BYD SEAL U
Bahsedilen dönemde en çok satılan dördüncü otomobil 17 bin 532 ile BYD Seal U oldu
5 TESLA MODEL Y
Tesla Model Y 17 bin 26 ile beşinci sırada konumlandı.
6 TOYOTA C-HR
Toyota C-HR 14 bin 91 satışla altıncı sırada konumlandı.
7 FIAT EGEA
Dizel motorlu Fiat Egea, 13 bin 988 adetlik satışla 7'inci sırada konumlandı.
8 TOYOTA COROLLA
Listenin 8'inci sırasında 12 bin 920 adetlik satışla Corolla yer aldı.
9 PEUGEOT 2008
Benzinli motorlu Peugeot 2008, 12 bin 573 adetlik satışıyla 9'uncu sırada yer aldı.
10 HYUNDAI i20
Listenin 10'uncu sırasında i20, 12 bin 338 adetlik satışla yerini aldı.