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Türkiye elektrikli otomobil haritası: Kimler elektrikli araç kullanıyor ve nasıl şarj ediyor?

Elektrikli araç şarj çözümleri sunan bir şirket tarafından yapılan araştırmaya göre; Türkiye'deki elektrikli araç sürücülerinin çoğunluğu 40 yaşın altında ve ortalamanın üzerinde bir eğitim seviyesine sahip.

09 Temmuz 2025 | 17:32
Türkiye elektrikli otomobil haritası: Kimler elektrikli araç kullanıyor ve nasıl şarj ediyor?

Yüzde 70'i araçlarını düzenli olarak halka açık şarj noktalarında şarj ediyor. Yaklaşık yüzde 40'ı ise evde şarj ediyor ve bu eğilim giderek artıyor.

Türkiye'de elektromobilite hızla gelişiyor. 2016 yılında sadece 44 elektrikli araç yeni tescil edilmişken, bu rakam 2024 yılına kadar 105 binin üzerine çıktı. 2025'in ortalarına gelindiğinde ise 200 binin üzerinde elektrikli otomobilin Türkiye yollarında olduğu tahmin ediliyor. 10 yıllık ortalamaya göre ise yüzde 137'lik bir artış söz konusu.

Avusturyalı Wallbox üreticisi go-e tarafından yapılan araştırmada; sürücülerin eğilimleri de ortaya kondu. Türkiye'deki elektrikli araç sürücülerinin çoğunluğu 40 yaşın altında ve ortalamanın üzerinde bir eğitim seviyesine sahip. Yüzde 70'i araçlarını düzenli olarak halka açık şarj noktalarında şarj ediyor. Yaklaşık yüzde 40'ı ise evde şarj ediyor ve bu eğilim giderek artıyor. Bu araçların neredeyse dörtte biri hala evdeki priz için 220 voltluk acil durum şarj kablosu kullanılarak şarj ediliyor. Yüzde 57'si sabit bir duvar kutusu kullanıyor. Yüzde 17'si ise halihazırda evde ve yolda esnek şarj imkanı sağlayan ve sabit bir Wallbox ile aynı güvenlik seviyesini sunan mobil bir Wallbox kullanıyor.

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