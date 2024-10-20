Auto Show Dergisi Yayın Yönetmeni Hırant Kasapoğlu, Çin'den paylaştığı video için şu yorumları yapıyor: Chery'nin alt markalarından Jetour Çin iç pazarının yanı sıra, Orta Doğu ve Latin Amerika pazarında da satılan ve ağırlıklı olarak arazi aracı ve SUV modeller konusunda uzmanlaşmış bir marka. Wuhu'daki İnovasyon Konferansında Jetour'un tüm arazi modellerinin yanı sıra henüz ihraç pazarlarına açılmamış yeni alt markalar ve modeller de sergilendi. Chery, regulasyonları sağladığı anda tüm bu markaları yeni pazarlara sürebilme potansiyeline de sahip.

Türkiye'ye yatırım yapacağı konuşulan Çinli devin farklı modelleri



Chery'nin alt markalarından Jetour Çin iç pazarının yanı sıra, Orta Doğu ve Latin Amerika pazarında da satılan ve ağırlıklı olarak arazi aracı ve SUV modeller konusunda uzmanlaşmış bir marka. Wuhu'daki İnovasyon… pic.twitter.com/mlVzQAHlLK — Ekonomist Dergisi (@EkonomistDergi) October 20, 2024