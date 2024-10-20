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Türkiye'ye yatırımı konuşulan Çinli devin farklı modelleri

Bir süredir Türkiye'ye yatırım yapacağı konuşulan Çinli Chery, alt markalar aracılığıyla da çok sayıda model üretiyor.

20 Ekim 2024 | 18:40
Son Güncellenme: 20 Ekim 2024 | 19:07
Türkiye'ye yatırımı konuşulan Çinli devin farklı modelleri

Auto Show Dergisi Yayın Yönetmeni Hırant Kasapoğlu, Çin'den paylaştığı video için şu yorumları yapıyor: Chery'nin alt markalarından Jetour Çin iç pazarının yanı sıra, Orta Doğu ve Latin Amerika pazarında da satılan ve ağırlıklı olarak arazi aracı ve SUV modeller konusunda uzmanlaşmış bir marka. Wuhu'daki İnovasyon Konferansında Jetour'un tüm arazi modellerinin yanı sıra henüz ihraç pazarlarına açılmamış yeni alt markalar ve modeller de sergilendi. Chery, regulasyonları sağladığı anda tüm bu markaları yeni pazarlara sürebilme potansiyeline de sahip. 


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