Çinli otomobil devi Chery'nin haritasında Türkiye detayı

Chery Internatioal Başkanı Zhang Guibing, yaptığı sunumda, geleceğin ekosistemi için, önümüzdeki yıllarda yapılacak genişleme, üretim ve Ar-Ge tesislerine ait bir dünya haritası paylaştı.

Hırant Kasapoğlu / Auto Show Dergisi Yayın Yönetmeni

Haritanın Türkiye ve Avrupa pazarına ilişkin bölümünde ise, gelecekte Avrupa topraklarında 3 farklı fabrika üretim planı olduğu açıkça görülüyor. Haritada kırmızı bayrakla işaretlenen ülkeler arasında İspanya'da bir yatırım niyetinin olduğu ve çalışmaların başladığı zaten biliniyordu. Ispanya'nin yani sıra İtalya da SKD üretim yapılabilecek ülkeler arasında yer alıyor.

TÜRKİYE VURGUSU

Konunun bizim için önemli olan kısmı ise Türkiye'nin isminin, Avrupa üretim tesisleri genişlemesi resmi planları arasında ilk kez geçiyor olması. Ancak fabrikanın hangi şehirde kurulacağı, ne zaman üretime geçeceği, hangi marka ve modellerin üretileceğiyle ilgili Chery tarafından herhangi bir resmi açıklama yapilmazken, Chery İnternational Başkanı Zhang Guibing'in geçtiğimiz ay sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Dolmabahçe ofisinde bir görüşme yaptığı biliniyor. Bu görüşme sonucunda Chery yatırımının son dönemece girdiği tahmin ediliyordu. Bugün Wuhu'da, Chery'nin dünya ekosistemindeki genişleme planlarına ait olarak paylaşılan haritada, Chery Türkiye yatırımının son dönemece girdiği netlik kazandı.

Chery Avrupa topraklarında ürettiği tüm araçları, teknik regülasyonlar izin verirse, Gümrük Birliği anlaşmasına dahil olan tüm Avrupa Birliği ülkelerine, yüksek tarifelere maruz kalmadan teorik olarak gönderebilme olanağına sahip olabilir. Chery'nin gelecek planları arasında satış konusunda, dünya pazarından, bugünkünden çok daha fazla pay alabilmek var. Chery dünya satışları, 2024'ün ilk 9 ayında, 2023'e göre yüzde 40 civarında artmış. Chery İnternational bünyesinde, Chery dışında, farklı müşteri grupları ve farklı hedef kitleler için geliştirilen Jaecoo, Exceed, Luxeed, Jetour gibi birçok marka yer alıyor