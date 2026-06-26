Volkswagen CEO’sundan radikal karar: 100 bin kişi işten çıkarılacak

Almanya'da yayımlanan Manager Magazin dergisinin şirket kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Volkswagen CEO'su Oliver Blume önümüzdeki yıllarda dünya genelinde yaklaşık 100 bin iş pozisyonunu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Rapora göre, otomobil üreticisinin önümüzdeki beş yıl içinde planlanan yatırımını yaklaşık yüzde 15 oranında azaltarak 130 milyar Euro'nun biraz üzerine çekmesi bekleniyor.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi olan Volkswagen; yavaşlayan talep, Çinli üreticilerin rekabeti ve elektrikli araçlara geçişin getirdiği yüksek maliyetler nedeniyle derin bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. Şirket yönetimi, daha önce maliyet azaltma hedeflerini sıkılaştıracağını ve tarihinde ilk kez Almanya'daki bazı fabrikalarını kapatmayı değerlendirdiğini açıklamıştı.

1994 yılından beri yürürlükte olan ve iş güvencesi sağlayan anlaşmanın feshedilmesiyle gündeme gelen bu yeni tasarruf planı, işçi sendikalarının sert tepkisine neden oluyor. Şirket, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Konunun ilgili kurullarda görüşülerek karara bağlanacağını ifade eden şirket sözcüsü, grup bünyesindeki markalar ve iştirakler dahil tüm yapının kapsamlı bir değişimden geçmesi gerektiğini de ifade etti.