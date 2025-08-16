Volkswagen'den "Keşke Türkiye'de de olsa" dedirten hamle: "Abone ol, hızını artır"

Volkswagen ID.3 alan kullanıcılar, aracın motor gücünü tamamen açmak isterlerse ek ödeme yapabilecek.

VW, “opsiyonel güç yükseltmesi”nin aylık 16,50 sterlin veya yıllık 165 sterline mal olacağını, isteyenlerin 649 sterlin karşılığında ömür boyu abonelik satın alabileceğini açıkladı.

BBC'nin Auto Express’e dayandırdığı habere göre, ömür boyu abonelik aracın kendisine tanımlanacak; araç satılsa bile yükseltme geçerliliğini koruyacak.

VW sözcüsü yaptığı açıklamada, araçlara daha fazla güç ekleme seçeneğinin “yeni bir uygulama olmadığını” belirtti. Sözcü, geçmişte pek çok benzinli ve dizel aracın aynı motor hacmiyle satıldığını, fakat daha güçlü versiyonlarının da tercih edilebildiğini hatırlattı.

Ayrıca bu uygulamanın, müşterilere daha yüksek bir başlangıç fiyatı ödemeden istedikleri zaman “daha sportif” bir sürüş deneyimi sunmayı amaçladığı belirtildi.

S&P Global’in araştırması, bazı müşterilerin bağlantı özellikleri gibi işlevler için ek ücret ödemekten veya temel işlevlerin ücretli paketlere ayrılmasından dolayı çekinceleri olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmada, bağlı hizmetler için ödeme yapacağını belirten kullanıcı oranı 2024’te yüzde 86 iken, 2025’te yüzde 68’e düşmüş durumda.

Buna rağmen genel abonelik modeli, dünya genelinde büyümeye devam ediyor. Pazar araştırma şirketi Juniper Research, küresel abonelik ekonomisinin 2028’e kadar yaklaşık 1 trilyon dolar hacme ulaşmasını öngörüyor.