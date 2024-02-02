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Volvo, Polestar'ı Çinli ortağına devrediyor

Volvo Group, lüks elektrikli otomobil markası Polestar'ın yönetimini Volvo'nun çoğunluk hissedarı Çinli otomobil üreticisi Geely Holding'e devredebileceğini açıkladı.

02 Şubat 2024 | 09:54
Volvo, Polestar'ı Çinli ortağına devrediyor

Bu duyurunun ardından, İsveçli otomobil üreticisinin hisseleri piyasa açılışında yüzde 30'dan fazla arttı. 

Diğer yeni elektrikli otomobil markaları ve girişimleri gibi Polestar da özellikle Tesla'nın geçen yıl fiyat savaşı başlatmasından bu yana ilerleme kaydetmekte zorlanmıştı. 

Polestar bu ayın başlarında 2023 için zaten düşürülmüş olan teslimat hedeflerini tutturamadığını açıklamıştı. 

Öte yandan Polestar'ın hisseleri, Haziran 2022'de halka açıldığından bu yana yüzde 83'ün üzerinde düşüş yaşamıştı.

 

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