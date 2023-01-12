Arnault, Avrupa'nın en değerli şirketi olan LVMH'deki atamaların bir parçası olarak, 47 yaşındaki kızını terfi ettirdi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Delphine Arnault, Dior’un başındaki Pietro Beccari’nin yerini alıyor. Beccari ise şirket bünyesindeki Louis Vuitton’un başına geçiyor.

LVMH, Fendi ve Louis Vuitton başta olmak üzere, üst tüketim grubuna hitap eden markalardan oluşan bir portföye sahip.

Şirket değeri 336 milyar sterlin olarak hesaplanıyor.

Credit Suisse analisti Natasha Brilliant, Arnault ve Beccari’nin şirkette saygı gören isimler olduğunu, terfilerin "mantıklı hamleler" olduğunu değerlendiriyor.

Citi analisti Thomas Chauvet ise “Stratejik rollere yapılan atamalar LVMH’nin son 20 senedeki başarısında önemli rol oynadı. Bugünkü atamalar da bu nedenle önemli” diyor.

5 çocuğu da üst düzey yönetici

Bernard Arnault, beş çocuğu da grup markalarında üst düzey yönetici pozisyonlarında bulunuyor.

30 yaşındaki Alexandre Arnault Tiffany markasında, 28 yaşındaki Frederic Arnault Tag Heuer’de, en küçük çocuğu 24 yaşındaki Jean Arnault ise Louis Vuitton'un saat bölümünde yönetici konumunda yer alıyor.

45 yaşındaki en büyük oğlu Antoine Arnault de yakın bir zaman önce holdingin başına getirilmişti.

Dünyanın en zengini

Bernard Arnault, Aralık ayında Elon Musk’ı geçerek dünyanın en zengin insanı oldu.

Arnault ailesinin servetinin en büyük kısmını LVMH'deki yüzde 47'lik hissesi oluşturuyor.

Forbes dergisinin bir röportajı sırasında birçok teknoloji şirketini geçerek lüks markaları barındıran LVMH'nin değer kazanmasıyla ilgili konuşan Arnault, Louis Vuitton ve Dior gibi markaların bu kadar başarılı olmasının sebebini, "İki açısı var; hem zamansızlar hem de modernliğin zirvesi konumundalar; ateş ve su gibi" diyerek açıklamıştı.

Varis planlaması olarak yorumlanan atamalar, yakın zaman önce de başka şirketlerde yaşandı.

Zara ve Massimo Dutti gibi büyük moda markalarının sahibi olan Inditex’de, 39 yaşındaki Marta Ortega yönetim kurulu başkanlığına getirildi.