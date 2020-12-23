Eskiden perakende sektöründe, her yerde mağazanızın bulunması gerektiğine dair bir anlayış hakimdi. Birçok perakendeci de mağaza sayısının çokluğuyla övünüyordu.

Ancak oyunun kuralları değişti. 2020 yılı güçlü online altyapı, çok kanallı sistem, tüketiciye her noktadan ulaşabilme ve alışveriş kolaylığı sunma gibi faktörlerin geleneksel yaklaşımları tamamen yıkıp geçtiğini ortaya koydu. Artık markalar, verimliliği yüksek noktalara odaklanıyor.

Onlardan biri de NetWork ve Divarese markalarını bünyesinde bulunduran Ay Marka. Şu anda markalarının online mağazalarının ciro bakımından tüm mağazaları arasında ilk sırada yer aldığını belirten Ay Marka Genel Müdürü Orhan Maltepe, “Artık mağazalarımız, online platformlarımızı destekleyen ve markalarımızın DNA’sı ile koleksiyonların hikayesini tüketicilerimize çok daha kolay anlatabileceğimiz platformlar olacak.

Bu yepyeni konsepti, 2021’de İstanbul’daki flagship mağazalarımızdan başlatıyoruz. Ardından diğer mağazalarımızla dönüşümümüz devam edecek” diye konuşuyor.

Şirket bünyesindeki NetWork’ün spor sponsorluklarıyla da öne çıktığından bahseden Maltepe, “Son olarak geçtiğimiz günlerde bu alanda şu ana kadarki en büyük anlaşmayı gerçekleştirerek, Beşiktaş JK’nın resmi giyim sponsoru olduk. Anlaşma 2023 sezonuna dek sürecek.

Kulüp için hazırladığımız 13 parçalık BJK x özel NetWork koleksiyonunda, Beşiktaş’ın forma renkleri olan siyah ve beyazı kullandık” diye ekliyor.