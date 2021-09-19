Türkiye’de 221 şirket ve 92 şirket dışı üyesi bulunan UN Global Compact’ın Türkiye Yerel Ağı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, dünyanın pek çok alanda tehdit altinda olduğunu ve buna karşı iş dünyasına büyük iş düştüğünü belirtiyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ulaşmak, 2030 Gündemi’ni yakalamak için 10 yıldan az bir süremiz kaldı. Takvimlerimiz hızla ileri sararken deneyimlediğimiz çok boyutlu krizler, şimdiye kadar çok büyük çabalarla kaydettiğimiz ilerlemeyi tehdit ediyor.

SKA’lara ulaşmak için daha iddialı ve gerçekçi hedeflere ve acilen harekete geçmeye ihtiyacımız var.”

Bu sözler dünyanın dört bir yanındaki şirketlerin operasyonlarını ve stratejilerini insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 evrensel ilke çerçevesinde uyumlaştırmak amacıyla kurulan UN Global Compact’ın Türkiye Yerel Ağı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü’ye ait.

YEREL AĞDAN BİRİ

Global Compact Türkiye, UN Global Compact’ın dünya genelindeki 69 yerel ağından biri. Öncelikli çalışma alanları ise çeşitlilik ve kapsayıcılık, çevre, sürdürülebilir finans, toplumsal cinsiyet eşitliği ve inovasyon.

Üyelerinin sürdürülebilirlik alanında gelişimini desteklerken hem yerelde hem de küresel ölçekte iyi uygulamaların paylaşılması ve iş birliklerinin kurulması için bir platform görevi görüyor.

UN Global Compact’in küresel stratejisini yerel önceliklerle birleştirip iş dünyasını harekete geçirdiklerini söyleyen Dördüncü, dünyanın tehdit altında olduğunu ve buna karşı iş dünyasına büyük iş düştüğünü belirtiyor.

257 YIL GEREKLİ

Dördüncü, şunları ekliyor: “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için 257 yıl gerekiyor. Pandemi sürecinde 500 milyon kişi işini kaybetti, dünyada okul çağındaki çocukların en az üçte biri salgın nedeniyle okulların kapanmasının ardından uzaktan eğitime erişim sağlayamadı.

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 6. Değerlendirme Raporu, insan kaynaklı iklim değişikliğinin şimdiden dünyanın her bölgesinde birçok aşırı hava ve iklim olaylarına yol açtığını belirtiyor. Bu seyir devam ederse 2100 yılında dünyamız üç derece daha sıcak olacak.

iklim değişikliği ile mücadele için kapsamlı önlemlerin alınmaması durumunda üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz de büyük risk altında kalacak. SKA’lara ulaşmak için daha iddialı ve gerçekçi hedefler koymaya ve acilen harekete geçmeye ihtiyacımız var.”

221 ŞİRKET ÜYE

Dördüncü’nün verdiği bilgiye göre, UN Global Compact’e katılan şirketler, strateji ve operasyonlarını en üst düzey temsilcilerinin imzaladığı taahhüt mektubu ile 10 ilkeye göre düzenleyecekler ve her yıl ilerlemelerini kamuoyuna açık bir şekilde raporlayacaklar.

Ahmet Dördüncü ayrıca 161 ülkeden 13 binden fazla şirket ve 4 bine yakın şirket dışı kuruluşun UN Global Compact imzacısı olduğunu, Türkiye’de ise 221 şirket ve 92 şirket dışı üyenin UN Global Compact’e katıldığını ifade ediyor.

Dördüncü’nün altını çizdiği bir başka husus ise Türkiye’nin sürdürülebilirlik alanındaki krizlerden- çevresel ve sosyal- en çok etkilenen ülkelerden biri olması. Bunun nedenlerinden biri, içinde bulunduğumuz coğrafya-iklim kuşağı.

Son dönemde artan sel felaketleri, orman yangınları ve aşırı hava olayları en hayatımıza dokunan örnekler. Bölgemizdeki çatışmalar ve göç de bizleri sosyal, ekonomik ve politik alanlarda zorluyor. Dördüncü, “Türkiye karbon salımı yoğun bir kalkınma modeline sahip.

Üretim ve tüketim anlayışlarımız da bu yönde şekillenmiş durumda. Düşük karbonlu ekonomiye geçiş çabalarımıza ivme kazandırmamız gerekiyor” diye ekliyor.