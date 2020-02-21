Denizbank’ın futbola desteği sürüyor - Ekonomist

Denizbank’ın futbola desteği sürüyor
Denizbank, futbol başta olmak üzere tüm spor branşlarına önemli yatırımlar yapıyor. Süper Lig yanında birinci ve ikinci ligdeki spor kulüplerine de destek veriyor.
Banka, bu yatırımları vasıtasıyla, amatör spor takımlarının gelişimine ve Türkiye’nin spordaki varlığını güçlendirmesine de katkı sağlıyor.
Denizbank, 2019-2020 sezonu başında Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyinde en saygın organizasyonu olan Euroleague Basketball ile altı yıl sürecek Global Sponsorluk anlaşması imzalamıştı.
Geçtiğimiz günlerde de Türkiye Futbol Federasyonu ile üç yıl sürecek bir işbirliği anlaşması imzalayarak, tüm erkek milli futbol takımlarının ana sponsoru oldu.
Denizbank, böylece, futbol başta olmak üzere farklı dallara 23 yıldır verdiği desteği bir üst noktaya taşıdı. Söz konusu işbirliği, 2014’ten bu yana Milli Takım’ın ilk banka sponsorluğu olması açısından da önem taşıyor.
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, “Sporun lokomotifi olarak gördüğümüz, amatör ve olimpik dallara en fazla kaynak aktarımı sağlayan, dolayısıyla gençlerimizin spor ile buluşmasının yolunu açan futbolu desteklemeyi topluma karşı ödevimiz addediyoruz” diyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ise ülkemiz ve dünyanın önde gelen markaları ile sponsorluk anlaşmalarına imza atarak federasyonun gelirlerini önemli ölçüde artırdıklarını belirtiyor.
Bu işbirliklerinin devletin destek ve yatırımlarıyla birleşip uluslararası başarıların yolunu açtığını da söyleyen Özdemir, Milli Futbol Takımı’nın dünya klasmanında ilk 10 hedefine adım adım ilerlediğini ifade ediyor.
Özdemir, “Avrupa Futbol Şampiyonası finallerini, başarı çıtamızı yükseltmek için bir fırsat olarak görüyoruz. Bu birlik ve beraberlik, Euro 2020’de bizi başarıya taşıyacak, sonraki turnuvaların da kapılarını açacaktır” diye konuşuyor.
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