Günümüzde yapay zekanın girmediği bir alan yok gibi. Artık araştırmalarda da yapay zeka tabanlı metodlar kullanılıyor.

Yapay zeka sayesinde yakında tüketicisiz araştırmaların artacağı öngörülüyor. Bu araştırma yöntemlerinin en çok kullanıldığı alanlar ise reklamlar… Araştırma şirketleri, reklam filmlerini duygu ve ifade, mimik izleme metoduyla ölçümlüyorlar.

Kalp atışlarına, heyecan durumuna, ilgi odağına bakıyorlar. Örneğin; reklamın üçüncü saniyesinde izleyicinin dikkati kayınca, ‘bu reklam ilgi görmez’ diyebiliyorlar.

Ve reklamı iyileştirecek yolları söylüyorlar. İşte yurt dışında her reklam için uygulanan bu yapay zeka yöntemi Türkiye’de henüz çok yeni.

Kuantum Araştırma, yapay zeka destekli neuro marketing uygulamalarını araştırma yöntemlerine entegre ederek farklılaşmaya odaklanan bir şirket. Neuro marketingin pandemide pek çok araştırma yönteminde kullanıldığını belirten Kuantum Araştırma Kurucusu Volkan Kılıç, “Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) ile birlikte de bu alanda çalışmalar yapıyoruz.

Tüketicinin dikkatini ölçmek, alışveriş esnasında mimiklerinden duygularını keşfetmek, elde ettiğimiz duygu haritalarıyla logoyu, ürünü, markayı nerede konumlandıracağımızı belirlemek gibi yöntemlerle markaların stratejilerine yön veriyoruz” diyor.

Şirket, yapay zeka destekli eye tracking (göz takibi) ve facial coding (yüz ifadesi tanımlama) yöntemlerini de kullanıyor.