Türkiye’nin sağlık nabzı ölçüldü
Philips Türkiye, IPSOS işbirliğiyle ikincisini gerçekleştirdiği Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Araştırma, Türkiye’nin günümüzdeki sağlık alışkanlıklarının yanı sıra 2016’daki araştırmayla kıyaslandığında geçtiğimiz üç yıldaki sağlık trendleri değişimlerini de gösteriyor.
IPSOS, Philips Türkiye için 12 ilde kamuoyunun yanı sıra doktor, kamu personeli ve basın mensuplarının yer aldığı bin 309 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma kapsamında, Türkiye’nin sağlık trendlerini belirleyen sonuçlara ulaştı.
Araştırma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak’ın verdiği bilgiye göre, Türkiye’de 3,3 milyon insan solunum sıkıntısı yaşıyor. Her yıl 300 bin kişi kalp krizi geçirirken, 125 bin kişi kalp damar hastalığı nedeniyle hayatını kaybediyor.
Karabatak, “Bu rakamlara göre Türkiye’de sağlık alanındaki riskleri kolayca görebiliyoruz. Sağlık trendlerine yönelik yaptığımız araştırmayla biz de bu farkındalığı artırmayı hedefledik” diyor. Sağlık alanında daha az maliyetli bakıma ve dijitalleşmeye yönelik bir trend var.
Çoğalan kronik hastalıklar, yaş ortalaması artan ve sürekli büyüyen bir nüfustan bahsediliyor. Bu nedenle insanların ihtiyaçlarına bir an önce çare bulmak ve bunu yaparken de artan maliyetleri düşürmek gerekiyor.
Haluk Karabatak, bu araştırmada Türkiye sağlık sisteminin dijital sağlık teknolojilerine çok hazır olduğunu gördüklerini belirtiyor. Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması’nın ilgi çekici sonuçları var.
Örneğin; fikir önderleri, dijital sağlık teknolojilerinin hastalıkların teşhis ve tedavilerini kolaylaştıracağını, hastanelerdeki hasta yoğunluğunu azaltacağını ifade ediyor.
Ayrıca maliyet ve zamandan tasarruf sağlayan dijital sağlık teknolojileri sayesinde hasta bakımı ve tedavisinde de kalitenin artacağını öngörüyor. Kamuoyunun da yüzde 76’sı dijital sağlık teknolojileri sayesinde hastalıklara erken teşhis koyulabileceği görüşüne sahip bulunuyor.
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