Pegasus’tan müşteri deneyim merkezi
Pegasus, çağrı merkezi şirketi Webhelp ile İzmir’de 200 kişiye istihdam yaratan yeni ‘Müşteri Deneyim Merkezi’nin kapılarını açtı.
Müşteri deneyiminde en iyi olma hedefiyle yatırımlarına devam eden Pegasus, Webhelp İzmir Operasyon Merkezi’nde sesli hizmetlerden sosyal ve dijital kanallara kadar kişiye özel ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor.
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