İlk gün yasağı çöktü: Amerika'da rüzgar projeleri yeniden hareketleniyor

Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturduğu ilk gün rüzgar enerjisi sektörünü hedef alan sert bir kararname imzalamıştı. Federal kurumlara rüzgar projelerinin izinlerini dondurma talimatı veren Trump, ülkenin en dinamik temiz enerji kolunu kesmek istedi. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı; hükümet bu inatlaşmada beyaz bayrağı çekti.

Adalet Bakanlığı, rüzgar yasağını iptal eden mahkeme kararına karşı yaptığı itiraz başvurusunu resmen geri çekti. Bu hamleyle birlikte, Amerika genelinde rüzgar yatırımlarını kilitleyen o belirsiz durdurma kararı tamamen tarihe karıştı.

17 eyalet birleşti, kararı iptal ettirdi

Bu geri adım, New York Başsavcısı Letitia James ve 17 eyaletin başlattığı hukuki mücadelenin bir sonucu. Bölge mahkemesi, Trump'ın ocak ayında çıkardığı kararnameyi keyfi ve hukuka aykırı bularak iptal etmişti. Hükümet önce bu karara direnmeye çalıştı, ancak haziran ayında itiraz davasını kendi isteğiyle düşürdü.

Kararı kutlayan eyaletler, rüzgar enerjisinin sadece doğayı korumakla kalmayacağını; yeni iş sahaları yaratacağını ve insanların elektrik faturalarını ciddi oranda düşüreceğini vurguluyor.

Bürokratik engeller sektörü durduramadı

Hükümet, temiz enerjiye verilen vergi desteklerini kısmak ve bürokratik engellerle projeleri yavaşlatmak için elinden geleni yaptı. Fakat temiz enerji sektörü bu siyasi fırtınaya karşı çok güçlü bir duruş sergiledi. Federal mahkemeler, hükümetin fosil yakıtları parlatma amacıyla attığı adımları birer birer bozdu. Daha geçen hafta, rüzgar ve güneş projelerinin devlet yardımı almasını zorlaştıran bir vergi düzenlemesi yine hakimler tarafından çöpe atıldı.

Sektörel raporlar, tüm bu baskılara rağmen 2026 yılında temiz enerjide üretim rekoru kırılacağını gösteriyor. Ülke genelinde planlama veya inşaat aşamasında olan devasa bir kapasite var. Yatırımların merkezinde güneş enerjisi ve batarya teknolojileri yer alsa da rüzgar enerjisi de bu pastadan büyük bir pay alıyor.

Sektör için mücadele devam ediyor

Mahkemeden çıkan bu son yeşil ışık rüzgarın önünü açsa da Trump yönetiminin fosil yakıt sevdası yüzünden zorluklar bitmiş değil. Örneğin temiz enerji dernekleri, askeri incelemeler bahanesiyle durdurulan projeler için şu an Pentagon ile mahkemelik durumda. Sırf bu bürokratik geciktirme yüzünden 21 eyalette milyarlarca dolarlık rüzgar yatırımı aylardır bekliyor.

Özetle, hükümet rüzgar yasağından geri adım atmış olabilir ancak temiz enerji sektörü ile fosil yakıt lobisi arasındaki bu savaş daha uzun süre devam edecek gibi duruyor.