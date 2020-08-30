OPET, Cem Yılmaz’ın başrolünde yer aldığı reklam filmi serisine başlıyor. Şirketin 20 yıldır süren Temiz Tuvalet Kampanyası kapsamındaki hijyenik tuvaletleri, Ultramarket’leri, kadın istihdamı yaratan Kadın Gücü Projesi gibi öne çıkan özellikleri ‘OPET’se fark eder’ sloganıyla izleyiciyle buluşuyor.

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRDİ

Aktaş Holding bünyesindeki AK-İZO Yalıtım Sistemleri, Lineflex markasıyla sektörün ilk kendinden yapışkanlı membranının ardından ilk renkli membranını geliştirdi. Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı İskender Ulusay, “Bu ürünümüzün de zaman ve işçilik maliyetlerinde büyük tasarruf sağlayacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

PETROL OFİSİ SOSYAL LİG’İ TAMAMLANDI

Büyük ödülün son model KIA Stonic olduğu Petrol Ofisi Sosyal Lig’de 2019-2020 sezonu tamamlandı. Topladığı toplam 3 bin 760 puanla Petrol Ofisi Sosyal Lig şampiyonu olan ‘McDüzcan’ – Mahmut Düzcan, kazandığı KIA Stonic’i düzenlenen törenle teslim aldı.

GENÇ FİKİRLERE ÖDÜL

Yenilikçi ve yaratıcı fikirleri hedefleyen Bright Minds Challenge yarışması sonuçlandı. Tema olarak gençlerden Avon Türkiye’nin yeni nesil işe alım ve İK süreçlerini tasarlamaları istendi. Finalde birinci gruba, kişi başı 3 bin TL değerinde para ödülü verildi. İkinci grup kişi başı 2 bin 500 TL, üçüncü grup ise bin 500 TL para ödülü aldı.

GİRİŞİMCİLERE DESTEK PROGRAMI

Uluslararası girişimcilik programı olan Founder Institute’un Türkiye ve çevre bölgelerdeki girişimcilere yönelik online gerçekleştireceği ‘Founder Institute Virtual Turkey 2020’ destek programı için başvurular başladı. Program partneri olan Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası da Türkiye’den iki girişimcinin programa ücretsiz katılımını sağlayacak. Başvurular 30 Ağustos’a kadar startupmarket.co/ girisimfabrikasi adresinden yapılabiliyor.

TEPE HOME’DAN DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Tepe Home, dijital dönüşüm sürecini hızlandırdı. Mağazada fazla vakit geçirmek istemeyen müşterilerin ürünleri her açıdan rahat bir şekilde görebilmelerini sağlamak için internet sitelerinde yüksek çözünürlüklü ve üç boyutlu görsellere yer veriliyor.

BODRUM’DA SANAT BULUŞMASI

13 Ağustos Perşembe günü Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın ev sahipliğinde ve GLOBART küratörlüğünde düzenlenen ‘Bodrum Loft’ta Sanat’ etkinliğine iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Etkinlikte, Bodrum Loft’ta iç mekan ve açık alanlarda sergilenen 134 sanat yapıtından oluşan ‘Elementler’ seçkisi sanatseverlere sunuldu.

GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ ALDI

Panasonic Life Solutions Türkiye, TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandı. Şirket, sektöründe TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi verilen ilk şirket oldu. Şirketin icra kurulu üyesi Mutlu Kutlu, “Bir taraftan üretim sorumluluğumuzu yerine getirirken diğer taraftan salgına karşı önlemler noktasında ideal koşulların sağlanması için yoğun çaba sarf ediyoruz” dedi.

SEYAHAT KAMPANYASI

Wyndham Hotels & Resorts, konuklarının seyahat fırsatlarını çeşitlendirmek amacıyla ‘Yeniden Seyahat Et’ kampanyası başlattı. Grup bünyesinde kampanyaya katılan otellerde iki veya daha fazla gece konaklamalarda yüzde 15 indirim uygulanıyor.

T-SYSTEMS’DE MARKA VE UNVAN DEĞİŞİMİ

Deutsche Telekom bünyesinde kurumsal çözümler üreterek faaliyetlerini sürdüren T-Systems, pandemi sonrası yeni döneme, yeni marka ve yeni ticaret unvanı ile giriyor. Şirketin yeni markası ve ticaret unvanı “Deutche Telekom Gobal Business Solutions Telekominikasyon Limited Şirketi” olarak yenilendi.

JAPONLARIN TÜRKİYE TEMSİLCİSİ

Japonya Ulusal Turizm Örgütü (JNTO), AVIAREPS’i Türkiye’de Halkla İlişkiler ve Ticaret Temsilciliği Ajansı olarak görevlendirdi. AVIAREPS, Japonya’yı Türkiye’deki tüm paydaşlara çok yönlü bir turizm merkezi olarak tanıtacak.

TEKONOLOJİ TEDARİKÇİLERİNE ÇAĞRI

TÜSİAD’ın ‘Sanayide Dijital Dönüşüm’ temasıyla hayata geçirdiği TÜSİAD SD2 programı, üçüncü yılında da teknoloji kullanıcıları ile teknoloji tedarikçilerini bir araya getirecek. Program kapsamında çağrı açan Brisa, Dalgakıran Kompresör, DHL, Enka İnşaat, Erkurt Holding, Esan Madencilik, Kordsa ve Siemens, teknoloji tedarikçilerinin çözüm önerilerini bekliyor. Teknoloji tedarikçileri 18 Eylül’e kadar

programa başvurabilir.

ZADE VİTAL VE İYTE’DEN İŞBİRLİĞİ

Helvacızade Grubu’nun sağlık kanadı Zade Vital, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ile beraber eğitime destek diyerek bir projeye daha imza attı. Proje, enstitü öğrencilerine eğitim, burs ve sertifika programları konusunda destek verilerek istihdam sağlanmasını ve katma değerli doğal ürünler geliştirilmek üzere AR-GE çalışmalarını da kapsıyor.