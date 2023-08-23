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3 bin dolarla başlayıp 4 yılda milyon dolarlık bir şirkete nasıl döndüler?

True Classic'in kurucusu ve CEO'su Ryan Bartlett 2019'da erkek giyim markası True Classic'i kurmak için 3.000 dolar topladığında, daha önce hiç kıyafet satmamış. Bartlett, girişiminin ilginç öyküsünü anlatıyor.

23 Ağustos 2023 | 00:10
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3 bin dolarla başlayıp 4 yılda milyon dolarlık bir şirkete nasıl döndüler?

CNBC'nin haberine göre True Classic'in arkasındaki fikir her erkeğe uyacak şekilde tasarlanmış, vücuda oturan uygun fiyatlı tişörtler satmaktı... İşte bir girişimin kısa öyküsü...

Kariyerine bir müzisyen olarak başlayan ve çoğunlukla restoranlarda piyano çalan Bartlett, dijital pazarlama alanında bir iş bulmuş. Daha sonra Los Angeles merkezli SEO Direct'i kurmuş. Bartlett, 2018 yılında ise pazarlama ve hazır giyimi birleştirmeyi düşünmeye başlamış. Modayı her zaman sevdiğini söylüyor ve vücuda oturmayan, zamanla küçülen veya esneyen tişörtler almaktan bıktığını anlatıyor.

2019 yılında Bartlett ve iki arkadaşı Winnick ve Ventura, True Classic'i kurmuş. Üçlü, ilk tişört numunelerini sipariş etmek için kendi birikimlerinden 3.000 dolar çekti ve Bartlett Facebook'ta çevrimiçi reklamlar satın alarak işe koyuldu. Hedefli sosyal medya reklamlarına günde 100 dolar gibi bir miktarla başladı ve ilk satışlardan elde ettiği geliri daha fazla reklama yatırdı.

Bartlett, "100 dolar harcıyor ve online satışlardan 300 dolar kazanıyordum. Ertesi gün 100 dolar harcayıp 400 dolar kazanıyordum. Ya da 100 dolar harcayıp 200 dolar kazanıyordum. Aslında 100 dolar harcayıp 50 dolar kazanmadığım sürece bir işim vardı" diyor.

Bartlett, şirketin faaliyete geçtiği ilk ayda 26.000 dolardan fazla gelir elde ettiğini anlatıyor.

Ancak işlerin iyi gitmesi 2021 yılı için yeni envanter sipariş etme zamanı geldiğinde kafalarını karıştırmış. Şirketin satabileceğinden çok fazla sipariş verince True Classic neredeyse iflas ediyormuş. Bartlett CNBC Make It'e verdiği demeçte, "Aldığımız en aptalca karardı, çünkü kendimizi o çukurdan çıkarmamız bir buçuk yılımızı aldı" diyor.

O ve kurucu ortakları Nick Ventura ve Matthew Winnick sorunu çözmek için iki yıldan fazla zaman harcadılar. Şirketlerinin kâr marjlarını daralttılar, satıcılara 1 milyon dolardan fazla faiz ödemesi yaptılar ve gelecekteki gelirleri karşılığında bir finansman şirketinden para aldılar.

2023 HEDEFİ 250 MİLYON DOLAR

Ancak şimdi True Classic doğrudan tüketiciye yönelik rakiplerle ve giyim devleriyle rekabet edebilecek konuma geldi. Bartlett, şirketin 2023 yılında 250 milyon dolar gelir elde etme yolunda ilerlediğini söylüyor.

Bartlett bugün, geçmişte yaptığı hatalardan ders aldığını, bu nedenle artık finansal kararlar için yalnızca içgüdülerine güvenmediğini ve True Classic'in 60 çalışanının artık perakende deneyimi olan bir 'talep planlayıcı' ekibini içerdiğini söylüyor.

Bartlett, True Classic'i milyar dolarlık bir şirkete dönüştürmeyi hayal ettiğini anlatıyor. True Classic 2022 yılında 192 ülkede dünyaya açıldı. 2022 yılında ayrıca şirketin 5 fiziki mağazası da müşterilerle buluştu.
 

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