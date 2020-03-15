Son yıllarda iyice keskinleşen rekabet ortamında farklılaşmanın yollarını arayan AVM’ler dijitalleşmeye başladı. Rönesans Gayrimenkul, İsfanbul, Metropol İstanbul, Trump Towers, Venezia gibi alışveriş merkezleri dijitalleşme yatırımları için düğmeye bastı.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN

asakarya@ekonomist.com.tr

Türkiye’de alışveriş merkezi (AVM) yatırımları özellikle 2000’li yıllardan itibaren hızlı bir gelişim gösterdi. Türkiye genelinde mevcut AVM sayısı 436 civarında. Bu sayının 2020 yılı sonunda 445’e çıkması bekleniyor.

Bugün yaklaşık 160 milyar dolarlık ciroya ulaşan sektörde son birkaç yıldır AVM yatırımları yavaşladı. Bu durum sektörde rekabetin farklı bir noktaya kaymasına neden oldu.

Perakende sektörünü derinden etkileyen dijitalleşme trendi AVM’lere de sıçradı. AVM’ler dijitalleşme yatırımları için düğmeye bastı. Ekonomist olarak, farklılaşmak için ‘dijital yatırımlara soyunan AVM’leri araştırdık.

YÜZDE 25 BÜYÜME HEDEFİ

Rönesans Gayrimenkul Yatırım, bir dijital çözümü hayata geçirdi. 2019’un mart ayından beri üzerinde çalışılan projeyle grubun 12 AVM’sini ortak bir platformda buluşturan aplikasyon geliştirildi.

2020 yılı içerisinde hayata geçirilecek olan proje, klasik bir AVM aplikasyonunun ötesine geçerek online ile offline’ı birbirine yakınlaştırmayı hedefliyor.

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Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Hasan Şimşek, “Online deneyimi artık AVM’lerimizde de müşterilerimizle buluşturuyoruz. Aplikasyonumuz ile ödeme sistemlerini de entegre ediyoruz.

Böylece hem müşterilerimizin hem de iş ortaklarımızın daha çok kazanacağı, çapraz pazarlama kampanyalarına çok daha kolay imkan sağlayan projeler hayata geçiriyoruz” diyor.

2020 yılı pazarlama stratejileri doğrultusunda aplikasyon ile yapılacak kampanyalar sayesinde harcarken kazandıracak kurgular geliştirilmesi planlanıyor. Grup, üç yıl içerisinde bu aplikasyon projesiyle hem giriş sayılarında hem de ciro hacminde yüzde 25’lik büyüme elde etmeyi planlıyor.

YENİ ÜRÜNLER GELİŞTİRDİ

İsfanbul AVM, farklı modeller geliştirdi. Bunlardan biri Perakende Performans Yönetim (PPY) olarak adlandırılıyor. Bu sistemle AVM’lerdeki mağazaların cirolarının günlük olarak takip edilmesi ve hedefledikleri rakamlara ulaşmaları için stratejik destek verilmesi amaçlanıyor.

Mağazalarla aylık periyotlarda ciro performans/sıralama bilgisi paylaşılıyor ve durum analizi yapılıyor. Barem (Mall Track) uygulaması ise müşterileri hedefliyor. Barem, müşteri memnuniyetini dijital ortamda gerçek zamanlı ölçen, hızlı geri dönüşlerle neredeyse interaktif bir iletişime imkan veren bir sistemle çalışıyor.

Bu sayede de AVM ziyaretçilerinin memnuniyetleri sürekli ölçülüyor ve yüzde 100 ziyaretçi memnuniyeti hedefleniyor. Bir başka model olan GİK ise AVM yönetimi ve mağazalar arası tüm operasyonu yöneten bir sistem.

Bu uygulama AVM yönetimi, kiracı ve üçüncü parti firmalarını aynı çatı altında toplayan tek uygulama olmakla birlikte sadece yönetimden kiracıya değil kiracıdan da yönetime bilgi akışı sağlayabiliyor.

İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baş-türk, ciro ve ziyaretçi oranının yükseliş eğiliminde olduğunu söylüyor. Baştürk, “Yeni uygulamalar kişi başına harcamaları arttırıyor.

Örneğin kendi AVM’mizde geçtiğimiz yıla göre kişi başı harcama tutarı yüzde 25 arttı” diyor. İsfanbul AVM’de gerek kullanılan yeni trend uygulamalar gerekse renovasyon çalışmalarının yansıması olarak bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında büyüme hedefleniyor.

DİJİTAL DENEYİM

Trump Towers İstanbul, 2019 yılında büyük bir dijital yatırıma başladı. Ziyaretçilerin en iyi dijital deneyim yaşamaları için WoW-Fi uygulaması hayata geçirildi. Tüm AVM bazında hızlı ve kesintisiz internet hizmeti ziyaretçilere ücretsiz olarak sunuldu. Mobil aplikasyon ve web sitesinde yenileme çalışmaları başladı.

Trump Towers İstanbul Genel Müdürü Bülent Kural, tüm bu dijital platformlar üzerinden ziyaretçilerin kullanım alışkanlıklarını analiz ederek çok güçlü bir CRM platformu oluşturduklarını söylüyor.

Kural, “Çünkü önümüzdeki yakın dönem dijitalin daha da yükseleceği bir dönem olacak ve bu süreç hiçbir şekilde sonlanmayacak. Her daim hızlı bir şekilde devam edecek” diyor. Şirket, dijital yatırımına yaklaşık 1 milyon TL’lik bütçe ayırdı. 2019’da yaklaşık 9 milyon ziyaretçi ağırlayan Trump Towers, 2020’de bu sayıyı yüzde 10 artırmayı planlıyor.

YÜZDE 20 BÜYÜYECEK

Metropol İstanbul, Ataşehir’in merkezinde konumlanan ofis, rezidans ve alışveriş merkezinden oluşan Türkiye’nin en büyük karma kullanım projesi. Açılışından bugüne tüm tanıtım materyalleri dijital olarak planlandı. AVM’de kat planları dokunmatik mapping ile veriliyor.

Metropol AVM Asset Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Merve Timurlenk Şengül, “AVM olarak tek bir tuşla tüketiciye ulaştırmak istediğimiz mesajı kolayca aktarabiliyoruz. Böylece daha kalabalık kitlelere ulaşabiliyoruz. Bu vesileyle dijital uygulamaların AVM’nin ziyaretçi sayısına ve cirosunun artmasına da olumlu katkısı oluyor” diyor. Örneğin dijital kamp uygulaması sayesinde ziyaretçi sayısı iki katına çıkmış durumda.

Metropol İstanbul, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde misafirlere kapılarını açtı ve bu kısa sürede yükselen bir gelişim trendi yakalayarak 200 milyon TL ciroya ulaştı. AVM yıl sonuna kadar yüzde 20’lik büyüme yakalamayı hedefliyor.

SEYMA ŞEHİRLİ / EVA GAYRİMENKUL DEĞ. ARAŞTIRMA VE RAPORLAMA MD

“AVM’LER YENİ PROJELERLE FARKLILAŞIYOR”

“Yıllar itibariyle baktığımızda her yıl AVM sayısında artış yaşansa da özellikle son iki yıl içinde birçok geliştirici firma AVM yatırımlarına ara verdi ya da deklare ettikleri AVM açılış tarihlerini erteledi. Türkiye’de bulunan AVM’lerin yatırımcı dağılımına bakıldığında, alansal bazda yüzde 76 oranında yerli, yüzde 20 oranında yabancı yatırımcı, yüzde 4 oranında ise yerli-yabancı ortaklığı olduğu görülüyor. Özellikle yabancı yatırımcı AVM sektörüne daha temkinli yaklaşıyor. AVM’ler artık yeni projelerle farklılaşıyor.”

MOBİL UYGULAMALAR

Web sitesi için yeni bir tasarım geliştiren Venezia Mega Outlet, yakın zamanda web sayfasının mini versiyonunu mobil uygulama olarak da hayata geçirmeyi planlıyor. Yeni uygulama ile ziyaretçilerle doğrudan iletişim kurulması hedefleniyor. Böylece kampanya, etkinlik ve duyurular daha hızlı bir şekilde kullanıcılara ulaştırabilecek.

Venezia Mega Outlet, 2019 yılında önceki yıla göre yüzde 9’luk artışla 13 milyonun biraz üzerinde ziyaretçi sayısına ulaştı. 2020 hedefi ise 15 milyonun üzerinde ziyaretçi sayısına ulaşmak.

Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, dijital uygulamaların sektörü daha dinamik hale getirdiğine dikkat çekiyor.

Isıgöllü, “Bu sayede markalar hedef kitlelerine mesajlarını daha hızlı ulaştırabiliyor. Kampanyalar, geniş kitlelere duyurulamadığı takdirde, hedeflenen ciro artışlarına katkıları daha az oluyor. Burada da yine dijitalleşmenin önemi ortaya çıkıyor” diyor.