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En büyük mağazasını Mall Of İstanbul’da açtı

Spor & sokak modası markası Sneaks Up, Türkiye’deki 50. ve İstanbul’daki en büyük mağazasını Mall Of İstanbul’da açtı. 2.000 metrekareye yakın olan Mall Of İstanbul mağazası, Sneaks Up’ın Avrupa yakasındaki ilk Campus mağazası oldu.

25 Şubat 2024 | 18:06
En büyük mağazasını Mall Of İstanbul’da açtı

Dünyaca ünlü markaların trend sneaker, ayakkabı, giyim, tekstil, aksesuar ve özel  koleksiyonlarını sokak modası tutkunlarıyla buluşturan Sneaks Up, yeni mağaza atağına devam ederek sokağın ruhunu Mall Of İstanbul’a taşıdı. İçinde çift potalı bir basketbol sahası, mini kaykay rampası, dairesel etkinlik ve pazarlama alanı, ürün kişiselleştirme alanı içerisindeki nakış makinesi ve DJ performans alanı bulunan Mall Of İstanbul mağazası, toplam 1.841 metrekarelik kullanım alanıyla spor perakende sektörüne yeni bir soluk getiriyor.

İnteraktif müşteri deneyimi sunuyor

Sneaks Up CEO'su Mustafa Ünal, önümüzdeki dönemde de yeni mağazalarla büyümeye devam edeceklerini belirterek 2014 yılından beri mağazalarımız aracılığıyla Sneaks Up severleri sokak kültürüyle bir araya getiriyoruz. Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Mall Of İstanbul’daki mağazamızı Sneaks Up ruhuna uygun şekilde tasarladık. Geleneksel alışveriş deneyimini dönüştürerek eğlence ve birçok aktiviteyle dolu bir konsept yarattık. Hem Türkiye’deki 50. mağazamızı hem de İstanbul’daki en büyük mağazamızı açmış olmanın mutluluğu içindeyiz”dedi.

Hayalindeki ürünü Custom Studio’da tasarla! 

Mağaza ağlarını genişletirken, Türkiye’de spor ve sokak modasını sahiplenmeye devam edeceklerini ifade eden Mustafa Ünal, “Müşterilerimize ürünlerimizi keşfederken kendi tarzlarına uygun özelleştirme seçeneği sunarak, alışverişi bir deneyim yolculuğu ve maceraya dönüştürüyoruz. Sneaks Up severlere spor modasının ikonik ürünlerini kişiselleştirerek hayalini kurduğu ürünleri tasarlama & kişiselleştirme imkanı sunuyoruz. Mall Of İstanbul mağazamızda olduğu gibi tüm Campus mağazalarımızda kahve içebilecekleri, basketbol oynayabilecekleri, sosyalleşebilecekleri alanlar yaratarak alışverişi bir etkinlik haline getiren, sıradanlıktan uzaklaştıran ve her ziyareti unutulmaz kılan bir konseptte, ilham veren deneyimler kurguluyoruz” dedi.

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