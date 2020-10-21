Kendi markasını yaratan ünlüler kervanına Emina Jahoviç de katıldı. 6 yıllık çalışmalarının sonucunda ortaya çıkardığı markası Yaemina Beauty, Boyner işbirliğiyle satışa sunuldu.

Ürünlerinin yüzde 90’ının vegan içerikli olduğunu belirten Emina Jahoviç, markasının tecrübeli global danışmanlardan oluşan bir ekibin çalışmalarıyla ortaya çıktığını söylüyor. Tüm kadınlara ilham vermek, hayatın her sahnesinde özgüvenlerini artırmak ve içlerindeki star ışığını ortaya çıkarmak için bir koleksiyon hazırladığını ifade eden Jahoviç, markasıyla ilgili şunları anlatıyor:

“Bu markanın uzun zamandır hayalini kuruyordum. Sırtımda çantam ülke ülke bu işin en iyileriyle görüştüm. Birçok kozmetik fuarını gezdim. Kafamda nasıl bir marka oluşturmak istediğim çok netti. İtalyan bir üretici ile yol almaya karar verdim. Çok titiz bir çalışmanın sonucunda çıktı koleksiyon ortaya. Ürün geliştirme aşamasında çok kez geri gönderdiğim ürünler oldu. En sonunda istediğim formülasyonlara, ürünlere ve ambalajlara ulaştık. Yaemina, ‘Ben Emina’ demek. Ailemin bana koyduğu ismi taşımaktan gurur duyduğum için markama da kendi ismimi vermek istedim.”

Kozmetik trendlerinden bahseden Boyner Büyük Mağazacılık Kozmetik Kategorisi Direktörü Dilek Çağlayan Değirmenci ise sektörde artık daha çok ürünlerin yaş kısıtlaması yapılmadan konumlandırıldığını, Yaemina’nın da böyle bir marka olduğunu söylüyor. Değirmenci, Yaemina gibi ulaşılabilir lüks markalara talebin arttığında da bahsediyor.