Pizza Italiante, franchise vermeye başladı

“İyi yiyen, iyi yaşar” mottosuyla gastronomi dünyasına Ankara’dan giriş yapan Pizza Italiante, uygulamaya koyduğu yeni franchise konsepti ile girişimci adaylarına farklı yatırım seçenekleri sunmaya başladığını açıkladı. Marka, öncelikli olarak İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Eskişehir, Denizli ve Bodrum’da yeni lezzet durakları açmaya hazırlanıyor.

Franchise verirken sürdürülebilir büyümeyi hedeflediklerini ifade eden Pizza Italiante Kurucu Ortağı Caner Şener, markalarını farklı kılan tarafın, franchise sahiplerinin yalnız bırakılmaması olduğunu vurguladı. Marka ve yatırım modeli hakkında bilgi veren Şener; “Pizza Italiante’ye gelenler sadece pizza ve İtalyan lezzetleri tatmıyor. Opera geceleri, özel tadım günleri, kültürel etkinlikler ve konsept menülerle adeta bir İtalyan akşamı yaşıyor. Bu da markamızı klasik pizza zincirlerinden çok daha farklı bir noktaya taşıyor. Biz yemekle beraber bir deneyim sunuyoruz. Franchise modelimizi de buna göre kurguladık” dedi. Bir Pizza Italiante lezzet durağı açma maliyetinin ortalama 300 – 400 bin dolar olduğunu söyleyen Şener, yatırımın 24 ila 36 ay sonunda geri döndüğünü vurguladı.

Caner Şener; “Önce yatırımcılarımız kazanacak, sonra beraber kazanacağız”

Pizza Italiante için öncelikle yatırımcılara kazandıracakları, sonrasında beraber kazanacakları bir model kurguladıklarını açıklayan Şener, “Lokasyon seçimi, tasarım, eğitim, ürün tedariği ve pazarlama desteğini biz üstleniyoruz. İş ortaklarımız, sadece işine odaklanıyor. Açılacak yeni şubelerimizi, doğrudan kendi yatırımımız olarak görüyoruz. Daha restoran kurulumundan başlayarak franchisee’larımıza kazandırmaya başlıyoruz. Tüm satın almaları avantajlı koşullarla yaparak, girişimcilerimizin kar marjını her kalemde yukarı çekiyoruz. Ortalama bir şubenin aylık cirosunu m2 bazında 20 bin TL olarak hesapladık. Dolayısıyla minimum 150 metrekare büyüklüğündeki Pizza Italiante lezzet durağı, aylık 3 milyon TL ciro yapabiliyor” dedi. Royalty bedelinin yüzde 5 olduğunu ifade eden Şener, bu ücretin sadece marka kullanımını değil başta sürekli eğitim olmak üzere operasyonel destek, tedarik ve pazarlama desteğini de kapsadığını belirtti.

Kar marjı yüzde 30’u buluyor

Pizza Itatilante yatırımının kar marjı hakkında da açıklamada bulunan Şener, “Bir lezzet durağımızın ortalama ürün satış costu yüzde 20-25. Menü çeşitliliği, maliyet optimizasyonu ve merkezi tedarik avantajlarımızı göz önünde bulundurduğumuzda brüt vergiler hariç, net kar marjı %20 – %30 aralığında. Pizza Italiante’ye yatırım yapan girişimciler, bu kar marjları sayesinde sürdürülebilir bir işletmeye sahip oluyor” dedi.

Pizza Italiante, yüzde 25 paylı yatırım ortaklığı modeli de sunuyor

Mevcut franchise modelinde isim hakkı bedelinin 1 milyon 500 bin TL olduğunu söyleyen Pizza Italiante Kurucu Ortağı Caner Şener, “Girişimci adaylarımız dilerlerse, bu isim hakkı bedelini ödemek yerine, merkezin ciro üzerinden yüzde 25 pay ile ortak olduğu bir yatırım modelini de tercih edebilirler. Bu modelde kazanca da zarara da ortak olduğumuz için bir taraftan girişimcimizin risklerini azaltmış oluyoruz” dedi.

Yurt dışına da açılacak

Türkiye genelinde franchise vermeye başlayan Pizza Italiante’nin, yurt dışında da büyüme açılımı olduğunu söyleyen Şener, dünya genelinde İtalyan mutfağına olan ilginin göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğunu söyleyerek, öncelikli olarak Dubai, Montenegro ve Londra, gibi büyük şehirlerde, İtalyan lezzetini ve kültürünü misafirlere sunmak için fırsatlar yaratmayı planladıklarını açıkladı.