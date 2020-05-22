Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK), 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını açıkladı.

Ceren ORAL BALABAN

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) dün yaptığı açıklamada, BDDK’nın 21 Mayıs 2020 tarih ve 9033 sayılı kararı ile finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını teminen yarından itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.

VALÖR HAMLESİ İLE NE AMAÇLANIYOR?

Ahlatcı Yatırım Araştırma Uzmanı Hüseyin Emre Tavacı, konuyla ilgili değerlendirmesinde, BDDK’nın bu kararıyla gün içi sert fiyat dalgalanmalarının önüne geçmeyi ve azalacak oynaklık ile finansal piyasaların istikrarlı işlemesini hedeflediğini kaydetti.

Tavacı, BDDK’nın daha önce de 100 bin dolar üzerinde döviz alma işlemlerinin 24 saat sonra hesaplara geçme kararı aldığını hatırlattı.

VALÖR NEDİR?

Valör, işlemin yapılış tarihi ile gerçekleşme tarihi arasındaki farkı tanımlamak için kullanılıyor. Valör tarihi ise işlemin fiilen gerçekleştiği tarih anlamına geliyor.