Gözler TCMB'nin faiz kararında

Dünya genelinde gümrük tarifelerine ilişkin belirsizlikler varlığını korurken, konuya ilişkin gelişmeler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. ABD'nin en büyük ticaret ortaklarıyla uzlaşı sağlayabileceğine yönelik haber akışı küresel piyasalarda risk iştahını destekledi.

Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kaybederek 10.591,98 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışın yüzde 0,36 üstünde 12.257,00 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün günü yüzde 0,1 yükselişle 40,4456'dan bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 40,4420'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.400 puanın destek, 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler temmuz ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50'ye çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu. Haziran ayında gerçekleştirilen toplantıda, politika faizi yüzde 46'da sabit tutulmuştu.

ECB'den faiz indirimlerine ara vermesi bekleniyor

Avrupa borsaları, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ile ticaret konusunda anlaşmaya yakın olduğu ve AB'den ithalata yüzde 15 tarife uygulayacağına dair haberlerle pozitif bir seyir izledi.

Avrupa'da ECB'nin faiz kararı piyasaların odağında bulunuyor. ECB'nin temmuz ayı toplantısında faiz indirimlerine ara vermesi beklenirken, bankanın bir sonraki faiz indirimini eylül ya da aralık ayındaki toplantılarında yapacağı üzerinde duruluyor.

Analistler, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından yatırımcıların Bankanın bundan sonraki politikalarına ilişkin ip ucu arayacağını dile getirerek, ABD ile AB arasındaki görüşmelerden çıkacak sonuçların da ECB'nin yol haritasında etkili olacağını söyledi.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,83, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,37 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,33 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

Ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışının Asya borsalarında görülüyor

Asya borsalarında da ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla pozitif bir seyir izleniyor. Japonya'nın ardından Filipinler ve Endonezya ile de anlaşma yapılması ve ABD ve Çin'den yetkililerin Stockholm'de bir araya geleceğine ilişkin haberler Asya borsalarını destekliyor.

ABD ile Japonya arasında başka ticaret anlaşmalarının olabileceğine yönelik haberler de Asya piyasalarında risk iştahının artmasını sağladı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı finansal hizmetler güven endeksi

10.30 Almanya, temmuz ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.00 Euro Bölgesi, temmuz ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.30 İngiltere, temmuz ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

14.00 Türkiye, TCMB’nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.15 Euro Bölgesi, ECB’nin faiz kararı

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, haziran ayı inşaat izinleri

15.45 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması

16.45 ABD, temmuz ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

17.00 ABD, haziran ayı konut satışları