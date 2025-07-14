Küresel piyasalar haftaya satış baskısıyla başladı

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı ticaret politikalarının küresel ekonomiye olası etkilerine ilişkin soru işaretleri mevcudiyetini koruyor.

Trump'ın ülkenin önemli ticaret ortaklarından AB ve Meksika'ya yönelik 1 Ağustos'tan itibaren devreye girecek şekilde yüzde 30 tarife uygulanması yönündeki kararı piyasalarda risk algısının yeniden yükselmesine sebep oldu.

ABD'de endeks vadeli kontratlar haftaya negatif başladı

Bu gelişmelerin ışığında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftaya yatay seyirle yüzde 4,42 seviyesinde, altının ons fiyatı da yüzde 0,1 artışla 3 bin 360 dolardan başladı.

Dolar endeksi son 3 işlem gününde güçlenmesini sürdürürken, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 98 seviyesinde bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 düşüşle 69,8 dolardan işlem görüyor.

New York Borsası'nda cuma günü S&P 500 endeksi yüzde 0,33, Nasdaq endeksi yüzde 0,22 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,63 gerilerken, ABD'de endeks vadeli kontratlar haftanın ilk işlem gününe negatif bir seyirle başladı.

AB'den tarifelere cevap

Avrupa borsaları geçen hafta cuma günü negatif seyrederken, AB'nin Trump'ın gümrük tarifelerine karşı ilk etapta uzlaşmacı tavrını koruması dikkati çekti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ile tarifler konusunda müzakereleri sürdüreceklerini ancak bir anlaşma olmaması halinde misilleme yapacaklarını ifade etti.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,82, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,11 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya da negatif başladı.

Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor

Asya tarafında Japonya hariç alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de açıklanan ekonomik verilerden alınan olumlu sinyaller bölge piyasalarında etkili oluyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,7 değer kazandı.

BIST 100 endeksi cuma günü yükseldi

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kazanarak 10.358,46 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 12.149,00 puanda işlem gördü.

Analistler, BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 puanın direnç, 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek, konumunda olduğunu kaydetti.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 yükselişle 40,0430'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 40,2050'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, tarifelere ilişkin haber akışının takip edileceğini söyledi.