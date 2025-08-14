Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Piyasalar, jeopolitik risklerin devam etmesi ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırmasını beklediğine dair açıklamaları sonrasında Asya piyasalarındaki düşüşlerin etkisiyle piyasalarda karışık bir seyir öne çıkıyor.

ABD'de açıklanan enflasyonun korkulduğu kadar hızlanmamasıyla Fed'in faiz indirimine ilişkin fiyatlamalar güçlenirken, küresel piyasalarda risk iştahı yüksek kalmaya devam ediyor.

Fed'in faiz indirimine gideceğine dair iyimserlik, ticari gerilimlerin hafiflemesi ve şirket bilançolarının iyi gelmesi pay piyasalarını destekleyen ana nedenler arasında yer alıyor.

Analistler, ABD'de ılımlı gelen enflasyon verisinin ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerinin etkilerine dair endişeleri hafiflettiğini belirtti.

New York borsasında kapanış rekoru tazelendi

Dow Jones endeksi yüzde 1,04, S&P 500 endeksi yüzde 0,32, Nasdaq endeksi de yüzde 0,14 değer kazandı. S&P 500 endeksi 6.466,58, Nasdaq endeksi de 21.713,14 puanla kapanış rekoru tazeledi. ABD'de endeks vadelileri güne karışık seyirle başladı.

Bu gelişmelerin ışığında enflasyona ilişkin endişelerin azalmasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,23'e geriledi. Dolar endeksi ise yatay seyirle 97,7'de seyrediyor. Bitcoin de Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle 124 bin doları aşarak rekor tazeledi.

Faiz indirimlerine yönelik artan beklentiler sonrasında dolara olan talebin azalması altın fiyatlarını desteklerken, altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 3 bin 362 dolarda seyrediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 65,6 dolarda işlem görüyor.

Avrupa borsaları günü pozitif tamamladı

Fed'in faiz indirimine gideceğine ilişkin iyimserlik ve ABD'nin diğer ülkelerle ticari gerilimlerinin hafiflemesi Avrupa borsalarına da pozitif yansıdı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19, ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,67 değer kazandı.

Dün açıklanan verilere göre, Almanya’da enflasyon temmuzda aylık yüzde 0,3, yıllık bazda da yüzde 2 ile piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında da ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) enflasyonla mücadelede geride kaldığı için faiz artırmasını beklediğine dair açıklamaları sonrasında karışık bir seyir izleniyor.

Bessent'in açıklamaları sonrasında yenin dolar karşısında değer kazanmasıyla Japonya borsasında satış baskısı arttı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 değer kaybederken, 3.704,77 puanla Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi test eden Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.

Dolar/yen paritesi yüzde 0,6 azalışla 146,5 seviyesinde seyrediyor.

Yurt içi piyasalar enflasyon raporuna odaklandı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kaybederek 10.949,95 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 12.338,00 puanda işlem gördü.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 40,7751'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 40,7760'tan alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıklayacağı yılın üçüncü enflasyon raporu, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere ve Euro Bölgesi'ndeki Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.850 ve 10.750 seviyelerinin destek, 11.050 ve 11.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, 2.çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)

09.00 İngiltere, haziran ayı sanayi üretimi

09.00 İngiltere, haziran ayı dış ticaret dengesi

10.30 Türkiye, TCMB enflasyon raporu

12.00 Euro Bölgesi, 2.çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)

12.00 Euro Bölgesi, haziran ayı sanayi üretimi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, temmuz ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları