Küresel piyasalarda negatif seyir: Gözler ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde

Artan çip maliyetlerinin etkilerinin sektör geneline yansıyabileceğine yönelik endişelerle teknoloji hisselerinde sert düşüşler öne çıkıyor.

Teknoloji şirketlerinin yapay zeka harcamalarının olumlu etkilerinin yakın vadede görülüp görülmeyeceğine dair endişeler tekrar küresel piyasalardaki risk iştahının azalmasına neden oldu.

Fed Başkanı Warsh: "Enflasyona ilişkin riskler son haftalarda geriledi"

Öte yandan Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Merkez Bankası Merkez Bankacılığı Forumu'nun kapanış günündeki politika panelinde konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, enflasyon beklentileri ile enflasyona ilişkin risklerin son haftalarda gerilediğini belirterek, "Piyasalardaki oynaklık artmadı, azaldı, tahvil getirileri yükselmedi, geriledi, enflasyon beklentileri de düştü." dedi.

Warsh, "Bu merkez bankasının yüzde 2’nin üzerinde bir enflasyon hedefiyle rahat edeceğini düşünenler varsa, sanırım hayal kırıklığına uğrayacaklar" dedi.

Jeopolitik tarafta ABD ve İran arasındaki görüşmelere ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Katar'da devam eden barış müzakerelerine ilişkin, "Her şey olması gerektiği gibi ilerliyor ve gidişat gayet iyi." dedi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de görüşmelerin iyi gittiğini söyledi.

Brent petrolün varil fiyatı düştü

Makroekonomik veri tarafından ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda önceki aya kıyasla 0,7 puan azalarak 53,3 değerine düştü. İmalat sektöründeki genişlemenin yavaşladığına işaret eden endekse dair piyasa beklentisi, bu dönemde 53,8 olması yönündeydi.

Ülkede, imalat sektörü PMI verisi ise haziranda 1,2 puan azalarak 53,9 oldu. ABD'de özel sektör istihdamı ise haziranda 98 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı.

Özel sektör istihdamında mayısta yaşanan artışa ilişkin veri ise 122 bin olarak korundu. Söz konusu dönemde istihdamda hizmet sektöründe 96 bin, üretim sektöründe 2 bin kişilik artış yaşandı.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yatay seyirle yüzde 4,49'da, dolar endeksi önceki kapanışın hemen altında 101,3 seviyesinde seyrediyor.

ABD ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin olarak taraflardan gelen olumlu mesajlarla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 azalışla 71 dolara indi. Brent petrol şu sıralarda 70,8 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Fed Başkanı Kevin Warsh'un enflasyon beklentileri ile enflasyona ilişkin risklerin son haftalarda gerilediğini belirtmesi, ABD’de beklentilerin altında gelen ve yavaşlama kaydeden ADP özel sektör istihdamı ve düşen petrol fiyatlarının pozitif etkisiyle altının onsu yüzde 0,8 artışla 4 bin 65 dolardan işlem görüyor.

Diğer taraftan ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ekonominin gidişatına ilişkin net bilgi vermesi bekleniyor. Analistler, istihdamdaki sağlıklı seyrin ABD'de ekonomik aktivitenin gücüne işaret edeceğini belirterek, bu durumun Fed'e yönelik faiz beklentilerinde oynaklığa yol açabileceğini ifade ediyor.

New York borsası negatif bir seyir izledi

New York borsası, teknoloji hisselerindeki satışların etkisiyle günü düşüşle tamamladı. Yarı iletken hisselerindeki düşüşler öne çıkarken, ABD'li çip üreticilerinden Micron Technology'nin hisseleri yüzde 10,6, Broadcom'un hisseleri yüzde 2,2 ve Nvidia'nın hisseleri yüzde 1,3 değer kaybetti.

Buna karşın ABD'li teknoloji şirketlerinden Meta'nın hisseleri, şirketin yeni bir bulut altyapısı kurmayı ve oluşan fazla yapay zeka işlem gücünü satmayı planladığına yönelik haberlerin ardından yüzde 8,8 değer kazandı.

Nasdaq endeksindeki düşüşte 50 seviyesinin üstünde gelmesine karşın yavaşlama kaydeden ve beklentilerin altında gelen ISM imalat sanayi PMI ve imalat sanayi PMI verileri de etkili oldu.

Söz konusu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 0,03, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

Avrupa borsaları Almanya hariç geriledi

Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle dün Almanya hariç geriledi. Makroekonomik veri tarafında Avro Bölgesinde, haziran ayına ilişkin öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık beklentilerin aksine yüzde 0,1 azalırken, yıllık yüzde 2,8 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Bölgede, mayıs ayına ilişkin TÜFE aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,8 artmıştı. Böylece Avro Bölgesinde enflasyonun beklentilerin üzerinde yavaşlama kaydettiği görüldü. Bu yavaşlamada petrol fiyatlarındaki gerileme etkili oldu.

Söz konusu veriye karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yılın geri kalanında faiz artırımına gidebileceği öngörülüyor.

Analistler, Avro Bölgesinde enflasyonda yavaşlama olmasına rağmen hala ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrettiğini ve yüzde 3 seviyelerine yakın seyrettiği sürece faiz artırım ihtimallerinin masada olacağını söyledi.

Avro Bölgesinde haziran ayına ilişkin imalat sanayi PMI 51,4 ile Almanya'da haziran ayına ilişkin imalat sanayi PMI 50,3 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Söz konusu veriler bölgede ekonomik aktivitenin bir önceki aya göre hızlandığını gösteriyor.

Bu arada İngiltere hükümetinin açıkladığı savunma yatırım planının etkisiyle Avrupa'da savunma yatırım şirketlerinde yükseliş eğilimi öne çıktı.

Diğer taraftan 2026 ECB Merkez Bankacılığı Forumu’nun kapanış gününde gerçekleştirilen "Politika Paneli"nde ekonomi, yapay zeka ve enflasyona ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, küresel ekonomideki risklerin birkaç hafta öncesine kıyasla artık "çok daha geniş ölçüde dengelendiğini" belirterek, "Bir stagflasyon ortamında değiliz ve enflasyon cininin şişeden dışarı çıkmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz." dedi.

ECB'nin son zamanlarda diğer büyük merkez bankaları arasında faiz artıran tek banka olmasına yönelik eleştirileri de yanıtlayan Lagarde, ellerinde faiz artırımı için "kusursuz bir para politikası görünümü" olduğunu belirtti.

Lagarde, enflasyon göstergelerinin açıkça yukarıyı işaret ettiği bir ortamda bu hamlenin yönetim konseyinde oy birliğiyle alınan kaçınılmaz bir karar olduğunu söyledi.

Söz konusu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,15 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 azalırken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,18 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

Asya borsaları Hong Kong hariç negatif seyrediyor

New York borsasında teknoloji hisselerinde görülen satış baskısı yeni günde Asya piyasalarına da taşındı. Bölgede Güney Kore borsası öncülüğünde negatif bir seyir öne çıkıyor.

Güney Kore borsasında işlem gören teknoloji şirketleri SK Hynix'in hisseleri yüzde 9, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 7,3 civarında değer kaybetti. Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 5,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kaybederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 değer kazandı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,62 değer kazanarak 14.350,60 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 geriledi.

Dolar/TL dün günü yatay seyirle 46,6380'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 46,6880'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.200 ve 14.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı işsizlik oranı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haziran ayı tarım dışı istihdam

15.30 ABD, haziran ayı yıllık ortalama saatlik kazançlar

15.30 ABD, haziran ayı işsizlik oranı

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.00 ABD, mayıs ayı fabrika siparişleri

17.00 ABD, mayıs ayı dayanıklı mal siparişleri