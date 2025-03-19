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Piyasalarda gün ortası rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 6 değer kaybederek 10.154,35 puana düştü.

19 Mart 2025 | 13:48
Son Güncellenme: 19 Mart 2025 | 13:50
Piyasalarda gün ortası rakamları

Dün 10.802,23 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 741,75 puan ve yüzde 6,87 azalışla 10.060,48 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 647,87 puan ve yüzde 6 değer kaybederek 10.154,35 puana geriledi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.060,48, en yüksek 10.378,14 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,73, sanayi endeksi yüzde 4,89, hizmetler endeksi yüzde 5,50 ve mali endeks yüzde 7,68 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 2'si yükselirken, 98'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Koç Holding ile Türkiye İş Bankası oldu.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 30 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,93, bileşik getirisi de yüzde 41,53 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2970 ve dolar/yen paritesi 149,8 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,0940 liradan, avro 42,6230 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 düşüşle 3 bin 30 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,3 azalışla 69,9 dolardan işlem görüyor.

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Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 hisse var
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: %274,80
Borsada bu hafta genel kurulu olan 19 şirket
Kesinleşen temettü kararını ve tarihlerini duyurdu
25 kurumdan 61 hisse önerisi
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