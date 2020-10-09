Serbest piyasada 7,9440 liradan alınan dolar, 7,9460 liradan satılıyor. 9,3500 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 9,3520 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9270 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 9,3060 lira olmuştu.
Serbest piyasada 7,9440 liradan alınan dolar, 7,9460 liradan satılıyor. 9,3500 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 9,3520 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9270 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 9,3060 lira olmuştu.
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