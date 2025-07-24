TTF Tenise Destek Değişken Fon kuruldu

Birikimlerini Tenise Destek Fon’unda değerlendiren yatırımcılar aynı zamanda belli kriterlere göre seçilen ve gelecek vadeden Türk tenisçilerinin başarılarına daimî destek vermiş olacak.



İş Portföy tarafından, fon yönetim ücretinin yüzde 50’sinin TTF’ye aktarılmasıyla, seçilen Türk tenisçilerinin belli kriterlere göre desteklenmesi hedefleniyor.



TND koduyla TEFAS platformunda işlem gören ve tüm bankaların ve aracı kurumların müşterileri tarafından kendi yatırım hesaplarından alınabilen TTF Tenise Destek Değişken Fon, spor odaklı etki yatırımı niteliğindeki ilk yatırım fonu olma özelliği taşıyor.



İş Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Fonumuz sayesinde yatırım dünyası, sporun gelişimine katkı sağlayan etki yatırımı anlayışıyla buluşuyor. Birikimlerini değerlendirirken, bir yan fayda olarak toplumsal ve sportif gelişim için pozitif etki yaratmak isteyen yatırımcılar portföylerinde TND Fon’a da yer verebilirler. İş Portföy olarak bu fondan elde ettiğimiz komisyon gelirinin yarısını TTF’ye aktaracağız ve tenise daimî destek vereceğiz."



Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde Federasyon iş birliği ile hayata geçirilen ilk ve tek spor fonu olma özelliğini taşıyan bu fon, tenis özelinde sporcularımız için hem kaynak hem de katma değer yaratmayı hedefliyor."

Milli Tenisçi Zeynep Sönmez ise bu tenisin maliyetli bir spor olduğunu söyleyerek, fonun tenisçilere çok fazla katkı sağlayacağını vurguladı.