Ünlü yatırım gurusu Türk piyasalarına neden henüz yatırım yapmadı?

Rogers, global bazda tüm borsalarda yaşanan rekor yükselişlerle ilgili ise yatırımcılara uyarıda bulundu. "ABD borsası 15 yıldır yükseliyor. Bütün global borsalar çok iyi zaman geçiriyor. Ve benim deneyimlerime göre herkesin iyi zaman geçirmesi hayra alamet değil" diyerek yatırımcılara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

TÜRKİYE YORUMLARI

Rogers, "Türkiye'de yaşanan son ekonomik gelişmeleri yakından takip ettiğinizi biliyorum... Türkiye ekonomisinin görünümünü nasıl değerlendiriyorsunuz? İzlenen mali ve para politikaları hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtlıyor.

Türk ekonomisinde, bir süredir, Türk hükümeti insanların garip bulduğu şeyler yapıyordu yani para biriminin önemli olmadığını hatta hiçbir şeyin önemli olmadığını söylüyordu. Şimdi birileri bazı şeylerin farkına vardı ve Türkiye'de işler daha iyiye gidiyor gibi görünüyor. Türkiye'nin birçok avantajı var ve tarih boyunca da her zaman böyleydi. Türkiye harika bir konuma ve akıllı insanlara sahip, bu yüzden umalım ki işler şimdi doğru olsun.

Rogers, "Daha önceki açıklamanızda Türk varlıklarına yatırıma başlamayı düşündüğünüzü söylemiştiniz. Bunun için neyi bekliyorsunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtlamış: Tembellik ettim, asıl sebebi bu. Sadece tembellik. Ama şimdi sizinle konuştuğum için hatırladım ve Türkiye'ye yeniden bakmaya başlamalıyım çünkü Türkiye'de işlerin daha iyiye gittiğini ve gitmeye devam edeceğini biliyorum. Eğer Türkiye’de bankalar doğru işliyorsa göz atmalıyım demektir. Bu yüzden bir göz atmalıyım, bunu aklıma soktunuz.

Rogers "Biraz da küresel ekonomiden konuşalım... Altın, gümüş ve kripto yatırımlarınız var... Bildiğin gibi birçok risk söz konusu, seçimler, savaşlar ve enflasyon gibi sorunlar ön planda... Bu yatırım araçları için tahminleriniz ne yönde? Söz konusu bu risklerin etkileri emtia ve kriptoya yansımaları ne olur?" sorusunu ise şöyle yanıtlamış.

Dünya genelindeki çoğu borsa yeni zirveler yapıyor, neredeyse her yer güçlü. Çin değil. Ama neredeyse her yer güçlü. Bu yüzden yükselişte olan piyasalara atlamak hoşuma gitmiyor, düşüşte olan piyasaları tercih ediyorum. Bu yüzden benim için şu anda borsada yatırım yapacak bir şey bulmak zor. Çünkü her şey o kadar güçlü ki, ABD bile on beş yıldır yükseliyor. Bu Amerikan tarihinde sorunsuz geçen en uzun süre. Yani bilmiyorum, belki de bir daha hiç sorun yaşamayacağız. Ama her zaman sorun yaşadık, bu yüzden dünyadaki çoğu borsa hakkında biraz endişeli ve şüpheciyim. Türkiye farklı olabilir, Çin piyasası düştü. Çin'e bakıyorum çünkü düşüşte ama çoğu hisse senedi piyasası çok güçlü. Japonya 35 yıldır düşmesine rağmen yükselmeye başladı ve yeni zirveler yapıyor, bu yüzden neredeyse herkesin keyfi yerinde.

