Yeni haftada piyasalarda neler takip edilecek?

Küresel piyasalarda, geçen hafta ABD'nin önemli ticaret ortaklarıyla tarife konusunda anlaşma sağlaması ve diğer ülkelerle de uzlaşılacağı yönündeki beklentiler risk iştahını artırırken, gözler gelecek hafta başta ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Gözler Fed'de

Yeni haftada pazartesi Dallas Fed imalat sanayi endeksi, salı New York Fed tüketici güven endeksi, toptan eşya stokları, çarşamba Fed faiz kararı, Fed Başkanı Powell'ın konuşması, büyüme, ADP istihdam raporu, bekleyen konut satışları, perşembe PCE fiyat endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma işsizlik oranı, S&P Global imalat sanayi PMIinşaat harcamaları ve Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

Avrupa'da enflasyon verileri bekleniyor

Yeni haftanın veri takviminde çarşamba Euro Bölgesi ile Almanya'da büyüme, Euro Bölgesinde tüketici güven endeksi, perşembe Euro Bölgesi ile Almanya'da işsizlik oranı, Almanya'da enflasyon, cuma Euro Bölgesi'nde enflasyon, Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) imalat sanayi PMI ve Almanya'da HCOB imalat sanayi PMI yer alıyor.

Asya'da gündem yoğun

Yeni hafta perşembe Japonya'da sanayi üretimi, perakende satışlar, Çin'de China Federation of Logistics and Purchasing (CFLP) imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI, cuma Japonya'da işsizlik oranı, Çin'de S&P Global imalat sanayi PMI verileri açıklanacak.

Yurt içinde neler takip edilecek?

Gelecek hafta yurt içinde çarşamba işsizlik oranı, ekonomik güven endeksi, perşembe TCMB PPK toplantı özeti, dış ticaret dengesi, imalat sanayi PMI verileri takip edilecek.