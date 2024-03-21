Enflasyonla mücadele kapsamında dünya genelinde atılan "ultra şahin" adımlara karşın henüz istenilen sonuçlara ulaşılamasa da Fed, dünkü kararında "doğru yolda" olduklarını yineledi.

Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında tutarken, federal fon oranına ilişkin tahminlerini bu yıl için yüzde 4,6'da sabit bıraktı. Söz konusu tahminler, bu yıl hala 3 faiz indirimi yapılacağının sinyalini verirken, bu durum risk iştahını destekledi.

Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, mevcut sıkılaştırma döngüsünde Fed'in politika faiz oranının muhtemelen zirvede olduğuna işaret ederek, ekonominin genel olarak beklendiği gibi seyretmesi halinde bu yılın bir noktasında faiz indirimine başlamanın muhtemelen uygun olacağını öngördüklerini yineledi.

Ekonomik görünümün belirsiz olduğunu ve enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ettiklerini vurgulayan Powell, gerekmesi halinde federal fon oranı için mevcut hedef aralığını daha uzun süre korumaya hazır olduklarını aktardı.

Powell, Komite'nin, enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizini düşürmeyi uygun görmediğini kaydetti.

Beklentilerin üzerinde gelen son enflasyon verilerinin "enflasyonun engebeli yolda" yüzde 2'ye ineceğine dair genel "hikayeyi" değiştirmediğini belirten Powell, ancak "daha iyi veriler" aradıklarını ifade etti.

Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarındaki satış baskısını sınırlı da olsa azaltırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,27 seviyesine indi.

Altının ons fiyatı, hem Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına yönelik yönlendirmelerin yenilenmesi hem de 3 faiz indirimine kapının açık bırakılmasıyla 2.222 dolara yükselerek rekor kırmasının ardından şu sıralarda 2.200 dolar seviyesinde dengelendi.

Dolar endeksi Fed'in para politikası kararlarının ardından dün yaklaşık yüzde 0,7 gerileyerek 103,2'ye indi. Brent petrolün varil fiyatı ise yeni günde yüzde 0,4 artışla 86 dolardan alıcı buluyor.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,89, Nasdaq endeksi yüzde 1,25 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,03 yükselirken, 3 endeks de kapanış rekoru kırdı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa ve Asya borsaları

Fed'in dünkü kararlarının ardından vadeli işlem piyasalarındaki fiyatlamalar Avrupa borsalarının güne yüzde 1'i aşan yükselişle başlayacağına işaret ederken, bugün gözler bölgede İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımların odağında bulunuyor.

Analistler, İngiltere'nin bölgedeki en inatçı enflasyonla karşı karşıya olduğunu belirterek, bugünkü toplantıdan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Öte yandan, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin muhtemelen Haziran 2024'te ilk faiz indirimine karar vermek için yeterli güvenceye sahip olacağını aktararak, "İlk faiz indiriminden sonra faizlerin izleyeceği yolu önceden taahhüt edemiyoruz." dedi.

Dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01 gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,15 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

ABD'deki pozitif seyir yeni günde Asya'ya da taşınırken, Japonya'da pay piyasası endeksleri rekor tazeledi. Bununla birlikte dolar/yen paritesi dün 151,82 ile rekor seviyelere yaklaşsa da yeni günde yüzde 0,2 azalışla 151 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Fed'in "güvercin" mesajlarının doların diğer para birimleri karşısındaki güçlü duruşunu yumuşatacağının beklendiğini kaydetti. Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, dış ticaret dengesi 379,4 milyar yen açık verirken, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,2'ye, hizmet sektörü PMI 54,9'a çıktı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 yükseldi.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazancıyla 8.955,12 puandan tamamlarken, bugün gözler TCMB'nin para politikası kararlarına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Dolar/TL, dün, önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 32,2170'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,4150 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB, yurt dışında da BoE'nin para politikası kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.900 ve 8.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 Almanya, mart ayı imalat sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı imalat sektörü PMI

14.00 Türkiye, mart ayı TCMB faiz kararı

15.00 İngiltere, mart ayı BoE faiz kararı

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.45 ABD, mart ayı hizmet sektörü PMI

16.45 ABD, mart ayı imalat sektörü PMI

17.00 ABD, şubat ayı 2. el konut satışları