Beyin gücünü artırmaya destek olan 10 yiyecek

Yoğun iş temposu, sınav stresi veya dijital çağın bilgi bombardımanı… Günümüzde zihinsel yorgunluk kaçınılmaz hale geldi. Ancak beslenme biçimimiz, beynimizin ne kadar verimli çalıştığını doğrudan etkiliyor. Doğru seçilmiş bazı gıdalar bilişsel performansı artırıyor. Bilim insanlarına göre düzenli olarak tüketilen bazı yiyecekler, sadece hafızayı değil; yaratıcılığı, konsantrasyonu ve genel ruh halini de olumlu yönde etkiliyor. Doğru beslenme hafızayı, konsantrasyonu, odaklanmayı güçlendirebilir. Beyin sağlığının yanı sıra kaygı ve stresi de azaltabilir.

BBC Goodfood'un bu konudaki 10 önerisi şöyle:

